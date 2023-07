PCdoB lança Manuela d'Ávila à prefeitura de Porto Alegre para as eleições 2024

O comitê municipal do PCdoB de Porto Alegre colocou o nome de Manuela d'Ávila à disposição para a disputa da prefeitura de Porto Alegre durante as eleições municipais de 2024. Em reunião do comitê municipal do partido com a participação da ex-deputada, o nome foi aprovado para ser levado à federação PT-PCdoB como uma das possíveis candidatas da esquerda porto-alegrense para a disputa pelo Paço Municipal.

Após debates durante a reunião, o conjunto da militância aprovou o nome de Manuela como representante da sigla do na disputa municipal de outubro do ano que vem. Mesmo que ela esteja durante um período estudando no exterior como parte do seu doutorado em Políticas Públicas, "Manuela segue sendo o principal nome da esquerda para o pleito eleitoral e estará atuante na Eleição de 2024", afirma nota do partido.

Durante a reunião, foi apontada a necessidade de construção de uma frente ampla "em defesa da cidade, com a mesma capacidade e amplitude que garantiu a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), portanto, é necessário dialogar com todos os partidos das federações que elegeram Lula", afirma o texto assinado pelo comitê municipal do PCdoB.

Manuela falou, durante a reunião, sobre a importância para que esse diálogo seja efetivo e real: "Não podemos iniciar pelo nome, mas, sim, pelo projeto que deve levar em conta o acúmulo das últimas eleições. E, para isso, é importante a presença e participação da bancada negra".

"O PCdoB reitera, ainda, seu compromisso com a construção de uma frente ampla capaz de retomar a esperança à cidade e que reúna todas e todos que estão comprometidos com a luta por uma vida digna ao nosso povo. O partido lutará lado a lado de todo mundo que acredita em dias melhores para esta cidade. Os comunistas da capital gaúcha reiteram também que Manuela é um nome central nessa disputa (não à toa liderou o campo da esquerda em 2020) e que tem todas as condições de liderar mais uma vez a disputa ao Paço Municipal. E, nesse sentido, o compromisso primeiro é de construir um programa político que fale de unidade, de coragem e de esperança", afirma a nota divulgada pelo partido.

Fizeram parte do encontro a deputada estadual e presidenta municipal do PCdoB, Bruna Rodrigues, o vereador Giovani Culau, líder do partido na Câmara de Vereadores da Capital, a vereadora Abigail Pereira, além de filiados e militância da sigla.

"É hora de vencer o bolsonarismo, vencer o ódio que invadiu a prefeitura de Porto Alegre e tem vendido nossa cidade cotidianamente, fazendo da vida do nosso povo um caos, seja porque o transporte público é sucateado, ou porque não há vagas na creche para os filhos das nossas mulheres, ou porque desmontaram a rede de assistência social e o povo vive o cotidiano de fome", discursou Bruna durante a reunião.

Em entrevista à reportagem, a deputada estadual esclareceu que Manuela ainda não é uma pré-candidata, mas que vê nela o principal nome da esquerda na Capital "Tosem que passar por todo um diálogo com a federação, mas, para nós, ela é o principal nome da esquerda na Capital. Porém, como a própria Manuela afirma, há um grande debate, com diversos aspectos, incluindo a chegada da bancada negra", afirma Bruna.

Manuela viaja aos Estados Unidos para concluir uma etapa do doutorado em Políticas Públicas que cursa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e fica fora de Porto Alegre até metade do ano que vem. Bruna garantiu que a viagem não afetará o planejamento do partido para uma possível campanha eleitoral e disse que Manuela se colocou à disposição: "Todos debates se davam sem a presença da Manuela, importante ela estar junto agora", afirmou.