Manuela d’Ávila viaja aos EUA a estudos e ficará fora do Brasil até metade do ano que vem

Diego Nuñez

A ex-deputada federal Manuela d’Ávila (PCdoB) ficará fora do País até a metade do ano que vem. Ela irá morar nos Estados Unidos, onde fará uma etapa do doutorado em Políticas Públicas que cursa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).Nas redes sociais, o marido de Manuela postou uma despedida à família e amigos. Em seu Facebook e Instagram, o músico Duca Leindecker escreveu: "Hoje dizemos a comemoração adiantada do aniver do Gui e da Laura (filhos) pois estaremos fora a partir deste mês até o meio do ano que vem. Demos a partida nessa grande aventura". Após um período afastada da política, Manuela retornou à cena para comandar o Grupo de Trabalho (GT) de combate ao discurso de ódio e ao extremismo, no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Nesta segunda-feira (3), o GT divulgou o relatório produzido após 180 dias de trabalho em evento com a presença do ministro Silvio Almeida, titular da pasta. O relatório deverá auxiliar Almeida nas questões associadas ao tema e na proposição de políticas públicas.Antes, a ex-deputada já não havia participado da disputa de cargos eletivos durante as eleições gerais de 2022, após se candidatar a prefeita de Porto Alegre em 2020, sendo derrotada por Sebastião Melo (MDB) no segundo turno, e a vice-presidente da República na chapa encabeçada pelo atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), durante a eleições de 2018, vencida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL, 2018-2022). Com previsão de retorno até a metade de 2024, Manuela já estaria em Porto Alegre durante o período destinado à realização de convenções partidárias, que geralmente ocorrem entre agosto e setembro dos anos eleitorais, quando os partidos definem oficialmente seus candidatos.