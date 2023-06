Lula já fez entrega do Minha Casa, Minha Vida em Viamão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já está cumprindo agenda no Rio Grande do Sul na manhã desta sexta-feira (30). Seu primeiro compromisso foi em Viamão, onde fez a entrega de moradias do Minha Casa, Minha Vida, ao lado do governador do Estado, Eduardo Leite (PSDB).

São 446 unidades habitacionais do Residencial Viver Coometal, na Vila Augusta. O investimento total foi de R$ 39,8 milhões, sendo R$ 37,6 milhões do governo federal e R$ 2,2 milhões de contrapartida do governo estadual, que apoiou a obra após o cronograma ser impactado pela pandemia da Covid-19. Um total de 1.784 pessoas serão beneficiadas pelo programa.

Ele é acompanhado por uma grande comitiva, inclusive com a presença do ex-governador do RS, Olívio Dutra, seu companheiro de partido.

No encontro, o chefe do Executivo gaúcho abordará a dívida do Estado com a União e o Regime de Recuperação Fiscal (RRF) com o presidente da República Depois de entregar as chaves das casas aos beneficiários do programa, Lula e comitiva almoçarão com o governador Eduardo Leite (PSDB) e ex-governadores do RS, no Palácio Piratini, em Porto Alegre.

