Lula chega ao RS nesta sexta (30); confira agenda do presidente:

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cumpre agenda no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (30). Esta será a primeira viagem de Lula ao Estado no seu terceiro mandato como chefe do Executivo federal.



A primeira agenda de Lula será no município de Viamão, ainda no período da manhã. O presidente e o ministro das Cidades, Jader Filho, entregarão 446 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida, do Residencial Viver Coometal, na Vila Augusta. O investimento total foi de R$ 39,8 milhões, sendo R$ 37,6 milhões do governo federal e R$ 2,2 milhões de contrapartida do governo estadual, que apoiou a obra após o cronograma ser impactado pela pandemia da Covid-19. Um total de 1.784 pessoas serão beneficiadas pelo programa.

O empreendimento na cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre faz parte do Minha Casa, Minha Vida Entidades, e foi contratado em 2013, com o início das obras em 2018. Agora, após uma década desde o contrato, as residências serão entregues à comunidade. "No Minha Casa, Minha Vida Entidades, as famílias participam do programa desde a sua concepção, do projeto até todo o monitoramento e execução da obra. Então amanhã é um dia muito especial para estas famílias, uma expectativa de mais de dez anos aguardando pelo sonho da casa própria sendo realizada amanhã", afirma o assessor especial do Ministério das Cidades, Helder Melillo.

Depois de entregar as chaves das casas aos beneficiários do programa, Lula e comitiva almoçarão com o governador Eduardo Leite (PSDB) e ex-governadores do RS, no Palácio Piratini, em Porto Alegre. No encontro, o chefe do Executivo gaúcho abordará a dívida do Estado com a União e o Regime de Recuperação Fiscal (RRF) com o presidente da República. Durante a tarde, Lula e o ministro da Educação, Camilo Santana, participarão da inauguração dos blocos B e C do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), cujas obras foram concluídas em 2019. A estrutura física da instituição foi ampliada em 70%, chegando ao total de 230 mil m². O valor total investido na expansão foi de R$ 555,5 milhões, com recursos exclusivos do Ministério da Educação (MEC), ao qual o hospital é diretamente ligado por integrar cursos de saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).

"Em 2023 houve um marco importante nessa reorganização do hospital, que foi a transferência do bloco cirúrgico, que funcionou durante 50 anos no prédio A, que é o prédio matriz, para o bloco B. Foi na semana passada, e nós julgamos que era um marco interessante e importante para que nós pudéssemos finalmente entregar para a comunidade e ter uma solenidade desta magnitude", afirma a diretora-presidente do HCPA, Nadine Clausell.