PL-RS quer candidato a prefeito nas 375 cidades gaúchas em que Bolsonaro foi vitorioso no 2º turno

Diego Nuñez

Ao receber o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o diretório estadual gaúcho do Partido Liberal realizou ato de filiação de 11 prefeitos e 12 vice-prefeitos do Estado e divulgou planos para a campanha eleitoral de 2024, quando estarão em disputa os cargos para Executivo e Legislativo dos municípios brasileiros. A sigla, que elegeu apenas 10 prefeitos no Estado nas eleições de 2020, quando Bolsonaro ainda era filiado ao PSL (atual União Brasil), pretende chegar ao número de 100 prefeituras em outubro do ano que vem, segundo projeção divulgada nesta sexta-feira (23). O partido ainda quer aumentar de 15 (2020) para 80 o número de vice-prefeitos, além de melhorar o desempenho nas eleições proporcionais: de 85 vereadores eleitos em 2020 para 500 no ano que vem. Para atingir esse objetivo, o PL precisará de bons candidatos em um número considerável de municípios. “O (então) presidente Bolsonaro ganhou em 375 municípios (durante o segundo turno das eleições presidenciais de 2022). Nesses 375 (municípios), obrigatoriamente teremos que ter candidato a prefeito para juntarmos a direita conservadora na eleição municipal”, declarou o presidente estadual do partido, deputado federal Giovani Cherini. Em 2020, dos 40 candidatos a prefeito, 24% foram eleitos. De 44 candidatos a vice-prefeito, 30% foram eleitos. Até a manhã desta sexta, o PL gaúcho contava com 17 prefeitos, 21 vices e 89 vereadores. No último pleito municipal, o partido ainda não contava com Bolsonaro entre seus quadros. O PL aposta agora no bolsonarismo, após bons resultados eleitorais em 2022 ao ter os deputados mais votados tanto para a Câmara Federal (Tenente-Coronel Zucco) quanto para a Assembleia Legislativa (Gustavo Victorino) para aumentar de tamanho também nas cidades.O ato com a presença de Bolsonaro filiou 11 atuais prefeitos ao PL, dos municípios de Santana do Livramento, Três Passos, Coronel Barros, São José do Hortêncio, Santo Augusto, Herveiras, Cerro Grande do Sul, Muitos Capões, Não-Me-Toque, Araricá e Erechim. Também se filiaram a partidos os vice-prefeitos de Sapucaia do Sul, São José do Hortêncio, Sapiranga, Anta Gorda, Muitos Capões, Teutônia, Não-Me-Toque, Tapes, Garibaldi, Sertão Santana, Lindolfo Collor e São Sebastião do Caí. A força do bolsonarismo é, de fato, a grande aposta do partido. “O Bolsonaro, no Rio Grande do Sul, elegeu 16 deputados federais e mais de 20 deputados estaduais, pois todos faziam campanha para ele”, afirmou Cherini. O dirigente atribui a Bolsonaro a eleição de três parlamentares do Republicanos - incluindo o senador Hamilton Mourão - dois parlamentares do PP, dois do MDB, dois do Novo, dois do Podemos, um do PSDB e um do PTB - deputados estes eleitos tanto na esfera federal quanto na estadual.