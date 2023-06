‘Presidente do TSE em 2026 será Kassio Nunes’, avisa Bolsonaro ao comentar julgamento

Diego Nuñez

Em sua última aparição pública em Porto Alegre, durante seu retorno ao Rio Grande do Sul pela primeira vez desde a eleição de outubro do ano passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de um ato partidário promovido pelo PL na Assembleia Legislativa nesta sexta-feira (23). Na ocasião, Bolsonaro comentou sobre o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a ação que pode a inelegibilidade do ex-presidente. Ele reafirmou algumas declarações feitas durante sua visita à Transposul, na quinta-feira (22), sobre esperar que o Tribunal repita o entendimento de 2017, quando julgou improcedente uma ação que apontava abuso de poder da chapa Dilma Rousseff (PT) - Michel Temer (MDB).Desta vez, Bolsonaro foi além e mandou um recado: “O presidente do TSE em 2026 será o Kassio Nunes (Marques), que eu indiquei. O vice-presidente será o terrivelmente evangélico André Mendonça, que eu indiquei. As coisas mudam. Será que é preocupação com essa mudança?”, questionou.Na quinta, Bolsonaro já havia avisado que, independente do resultado do julgamento, não abandonaria a vida pública.Nesta sexta, Bolsonaro deu indício de seu futuro político a curto prazo, caso esteja apto a participar de eleições. “Estou pensando em me candidatar para vereador no Rio de Janeiro (RJ). Qual o problema? E em 2026, se me quiserem, a gente vai de novo para disputar a presidência”, declarou.