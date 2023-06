‘CTG - Cermos Todo Grosso’, diz Bolsonaro a gaúchos

No segundo e último dia de sua passagem em Porto Alegre, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de um evento partidário promovido pelo PL na Assembleia Legislativa, quando o partido efetivou a filiação de prefeitos, vices e outras lideranças de pequenas cidades gaúchas.

Na ocasião, Bolsonaro reclamou sobre dificuldades de fazer ‘brincadeiras’ e, em seguida, fez piadas preconceituosas com gauchos e baianos.



“Quando se brinca, se recebe processo no Brasil. Não se pode mais contar uma piada, brincar com um colega. CTG eu sei que é Centro de Tradições Gaúchas. Mas a gente brinca: ‘Cermos’ Todo Grosso”, disse Bolsonaro no Parlamento do Estado.



“Estou ofendendo ofendendo os gaúchos? Não. É o nosso espírito, nossa forma de se comunicar, brincadeiras”, justificou-se o presidente à plateia formada por apoiadores e filiado ao Partido Liberal.



Em seguida, os ataques foram direcionados ao povo do Bahia. “É como brincamos com o baiano, que é devagar, dizem que está com o freio de mão puxado. Isso passou a ser crime”, protestou.



Bolsonaro também disse que brinca com “duplas de sertanejo de Goiás” e com cariocas - porém, sobre o povo do seu Estado, o político não especificou qual seria a piada.