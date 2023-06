Bolsonaro chega em Porto Alegre e é recebido por apoiadores

Em seu retorno a Porto Alegre pela primeira vez após deixar o Palácio do Planalto, o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL, 2019-2022) desembarcou na capital gaúcha por volta das 11h30min desta quinta-feira (22) e foi recebido por apoiadores. Bolsonaro viajou ao Rio Grande do Sul no mesmo dia em que tem início no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em Brasília o julgamento que pode torná-lo inelegível.

Acompanhado de autoridades gaúchas como os deputados federais Afonso Hamm (PP) e Tentente-Coronel Zucco (REP), que preside a CPI do MST, e dos deputados estaduais Rodrigo Lorenzoni (PL) e Gustavo Victorino (REP), Bolsonaro cumprimentou apoiadores aos gritos de “mito” e “presidente”.

O ex-chefe de Estado não falou com a imprensa, a exemplo de outras passagens por Porto Alegre quando presidia o País.

A agenda de Bolsonaro segue, agora, com almoço com a diretoria do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Estado do Rio Grande do Sul (Setcergs). O encontro ocorre a portas fechadas, apenas para convidados. Após Bolsonaro cumpre agenda na Transposul, em aparição pública em meio a apoiadores do setor de transportes.

Em Brasília, o TSE deu início ao julgamento do ex-presidente. A sessão foi suspensa e o julgamento será retomado na próxima terça-feira.