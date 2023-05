Assembleia Legislativa homenageia o CEO do Instituto Caldeira

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul vai conferir ao CEO do Instituto Caldeira, Pedro Valério, no dia 13 de julho, a Medalha da 56ª Legislatura. A proposição foi feita pelo presidente da Frente Parlamentar da Inovação, deputado Marcus Vinícius (PP).



Segundo o deputado, a honraria se deve à contribuição de Valério para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. "É um reconhecimento ao seu trabalho incansável no Instituto Caldeira, que tem impulsionado novas tecnologias e promovido o crescimento econômico e social do nosso Estado", disse Marcus Vinícius.

Ele ressalta, ainda, que o homenageado participou da constituição de uma série de iniciativas para a promoção e fomento do ecossistema gaúcho e complementa: "A atuação do Pedro como ativista da inovação é a de um verdadeiro embaixador do Rio Grande e do Brasil. Por onde passa, leva a bandeira do Rio Grande e do desenvolvimento da economia gaúcha".







A trajetória do homenageado





Formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Pedro Valério é CEO do Instituto Caldeira. Com uma longa trajetória na Câmara Americana de Comércio, participou da criação e concepção de uma série de iniciativas com o objetivo de promover e fomentar o ecossistema gaúcho. Anteriormente, foi Diretor de Produto & Mercado na Opus Entretenimento, atuando no meio cultural e na gestão de equipamentos culturais em todo o Brasil.



Valério também foi ex-embaixador para a Região Sul da Escola Sueca de Inovação, Hyper Island (HI), e é co-fundador da segunda turma do Ciclo Empreendedor. Como membro do Conselho de Advisors da plataforma Surfari, ele concebeu iniciativas como "Why Every CEO Should Surf?". Atualmente, também ocupa o cargo de Diretor da Divisão de Inovação da Federasul.