Aniversário da Famurs é marcado por homenagem na Assembleia Legislativa

Os 47 anos da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a Famurs, que serão completados no próximo dia 24, foram comemorados de forma antecipada com uma homenagem realizada na Assembleia Legislativa. O gesto foi idealizado pelo deputado estadual Marcus Vinícius de Almeida (PP), que já presidiu a entidade em 2009.

A Famurs é composta por 27 associações regionais, e representa todas as 497 cidades gaúchas. A entidade foi fundada em Porto Alegre em 1977, e tem como objetivos fortalecer o municipalismo e representar agentes locais. Além disso, o combate da centralização de poder e de recursos na União e no Estado são focos da instituição. Atualmente, a Famurs é presidida pelo prefeito de Restinga Sêca Paulinho Salerno, que estava presente no evento.



Na cerimônia, estavam presentes, além do o presidente da Famurs, o coordenador do Gabinete Articulação com os Municípios, Salmo Dias de Oliveira; a subdefensora pública-geral, Melissa Torres Silveira; o presidente da Granpal e prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal; o presidente da Acostadoce e prefeito de Arambaré, Jardel Cardoso; o secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos de Porto Alegre, Cezar Schirmer; o presidente do Progressistas e deputado emérito, Celso Bernardi; além de outros prefeitos e ex-presidentes da Famurs.