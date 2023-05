Projeto do IPE-Saúde deve ser protocolado nesta quinta-feira

Após quase um mês de negociações com deputados estaduais e entidades médicas, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), apresentou mudanças na proposta inicial para a reestruturação do IPE-Saúde.

O projeto está atualmente com a equipe técnica do Palácio Piratini e passa por ajustes finais antes de ser encaminhado para a Assembleia Legislativa, o que deve ocorrer ainda nesta quinta-feira (18). O texto chegará ao Parlamento em regime de urgência, que determina que a apreciação deve ocorrer em, no máximo, 30 dias.

Leve redução na cobrança de dependentes um percentual de contribuição máxima por titular do plano foram as principais mudanças.

Assim, a estimativa de acréscimo de arrecadação com a reestruturação do plano de saúde dos servidores estaduais caiu de cerca de R$ 900 milhões para cerca de R$ 700 milhões, segundo informou o governador instantes após a reunião com a base aliada da Assembleia Legislativa que ajustou o projeto final.

O texto principal pouco mudou. A alíquota segue com reajuste de 3,1% para 3,6%, contribuição com paridade descontada tanto para o servidor quanto para o Estado, como ente patronal.

Os dependentes, que hoje não pagam para utilizar o plano, seguem passando a ter que contribuir, em caso de aprovação do projeto. A diferença da proposta inicial para final e uma redução na contribuição de 40% para 35% no valor da Tabela de Referência de Mensalidade (TRM), que varia de acordo com a idade do segurado e não sofreu variação em relação à proposta original.

Outra novidade é a chamada trava global, que limita a contribuição do titular do plano a 12% da sua remuneração total, considerando gastos com dependentes e a própria alíquota de contribuição.

"Para poder especialmente proteger os servidores que recebem os menores salários, estamos acoplando uma trava no valor global por servidor, que é de 12% da sua remuneração, independentemente do número de dependentes que ele inscreva", afirmou Leite ao anunciar a nova proposta.

O governador explica em um exemplo: "Um servidor que recebe R$ 2,5 mil, com 60 anos, que contribui com 3,6% do seu salário, que daria cerca de

R$ 90,00 e o dependente teria que pagar R$ 439, vai estar protegido por essa trava. Não vai pagar os mais de R$ 500 que seria cobrado. O limite vai ser de R$ 300, que equivale a 12% do salário".

Sobre o reajuste dos honorários médicos, pleiteado pelas entidades médicas, Leite afirma que esse debate só será possível após a aprovação do projeto. "Temos que ir por partes. Não nos cabe abrir uma discussão sobre como vai ser a utilização dos recursos a serem incrementados antes de garantir que eles existam. A partir das receitas que forem asseguradas na decisão do projeto, vamos então estabelecer as revisões de remunerações nas tabelas de honorários médicos", disse.

Atualmente, dos 978 mil usuários do plano, 263 mil pessoas são dependentes e não contribuem. O IPE-Saúde tem, atualmente, déficit mensal de R$ 36 milhões e conta com uma dívida corrente na casa dos

R$ 250 milhões.