PP de Porto Alegre confirma apoio à reeleição de Sebastião Melo durante posse de novo diretório

Na primeira convenção municipal do Partido Progressista (PP) no Rio Grande do Sul em 2023, realizada neste sábado (13), na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, duas importantes decisões foram tomadas. O atual presidente do partido na Capital, Vitor Alcântara, o Vitinho, foi reconduzido ao cargo durante posse do novo diretório, para o período de 2023 a 2026, e também foi declarado o apoio do PP à reeleição do prefeito Sebastião Melo (MDB).

"Não queremos antecipar a eleição, queremos apenas antecipar a grande convicção que nós progressistas temos na gestão Melo e que esse projeto, que vem dando certo, tenha continuidade", afirma Alcântara. Para a disputa da Câmara, o dirigente espera que o PP faça uma nominata robusta, consolidando uma bancada de quatro ou cinco vereadores. "É uma meta do partido se tornar uma das maiores bancadas na Câmara", frisa o presidente. Hoje, o PP conta com três parlamentares na Casa: Cassiá Carpes, Monica Leal e Comandante Nádia.

Sobre o apoio a Melo, o presidente dos progressistas no Rio Grande do Sul, Celso Bernardi, aponta que entre os motivos da decisão estão o cuidado com que o prefeito trata a cidade e a falta de um nome competitivo dentro do PP para disputar as eleições na Capital. “É melhor o partido investir maciçamente em candidaturas a vereador para que tenhamos uma bancada expressiva na Câmara”, defende Bernardi.

No Estado, os progressistas possuem, segundo o dirigente, 145 prefeitos eleitos e para as próximas eleições o objetivo é eleger uma quantidade ainda maior, de 150 a 160, mantendo-se como o partido com maior número de gestores municipais no Rio Grande do Sul.

O encontro nesse sábado começou às 9h e Sebastião Melo ingressou no evento por volta das 11h15min. Na sua chegada, o prefeito ganhou um chapéu de palha, uma de suas “marcas registradas”, e vários apoiadores e políticos presentes também colocaram sobre as cabeças acessórios semelhantes. Ele foi recebido ainda com uma música que parafraseava o sucesso de Gilberto Gil, Andar com fé, com a letra adaptada para: “andar com o Melo eu vou, ele não costuma falhar”.

O MDBista retribuiu o acolhimento dado pelos progressistas, “Eu tenho um carinho muito grande pelo PP, estadual e municipal, e estou muito grato pelas contribuições que eles têm dado nas mudanças que a cidade tem produzido”, salientou o prefeito. Sobre eleições, Melo comenta que o cenário municipal ainda não está definido e prefere não adiantar pautas de uma provável campanha. “A candidatura é na hora certa, agora é hora de trabalhar, de entregar, que é o que estamos fazendo”, declarou.

Melo estava acompanhado do vice-prefeito, Ricardo Gomes (PL), que já foi filiado ao PP. “A hora é de trabalhar até o último minuto do mandato e quando chegar o momento falar da eleição”, complementou Gomes. Também presente no encontro, o senador Luis Carlos Heinze (PP) ressalta que o trabalho de Melo está em sintonia com as diretrizes dos progressistas.