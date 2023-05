Morre João Antônio Dib, ex-prefeito de Porto Alegre

O ex-prefeito de Porto Alegre e vereador da Capital por 10 mandatos João Dib (PP) morreu no início da noite desta quarta-feira, 10 de maio. O político tinha 93 anos e estava internado no Hospital Moinhos de Vento. A causa da morte não foi divulgada.



Dib esteve à frente da administração municipal entre 1983 e 1985 como prefeito indicado. Na redemocratização, sonhava em voltar ao Paço Municipal eleito, mas nunca conseguiu viabilizar a candidatura. Assim, foi sucessivamente reeleito ao Legislativo municipal até 2012, ano em que encerrou seu último mandato.



O velório de João Dib deverá ser realizado no Paço Municipal nesta quinta-feira.



Natural de Vacaria (RS), Dib era formado em Engenharia Civil e ingressou no funcionalismo público em 1952, aos 23 anos. Sua militância política começou na extinta Arena, partido de sustentação do regime militar (1964-1985), que deu origem ao PDS, PPR, PPB e, por fim, PP.



Dib foi secretário municipal de Obras e Viação, dos Transportes e diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae).



Na Câmara, onde conquistou mandatos desde os anos 1970, tinha bom trânsito entre todas as bancadas, sendo reconhecido por pares especialmente nos anos 2000, quando era o decano entre os vereadores. Foi presidente do Legislativo da Capital em 2003.



Nos últimos anos, sem mandato, seguia frequentando espaços políticos, concedendo entrevistas e visitando a Câmara Municipal, hábito interrompido no auge da pandemia.



Em março do ano passado, no aniversário de 250 anos de Porto Alegre, esteve no Paço Municipal para homenagem realizada aos prefeitos da Capital.



Em publicação no Twitter, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), lamentou a morte de Dib. "Mais do que líder político e exemplo de gestor público, foi meu amigo do peito", disse Melo, informando que será decretado luto oficial de três dias na Capital.



Com dor no coração recebemos a notícia do falecimento do grande João Antônio Dib. Mais que líder político e exemplo de gestor público, foi meu amigo do peito. Viveu longa e boa vida e deixou honrosos valores plantados. Vamos decretar luto oficial de três dias em sua memória. pic.twitter.com/iIM14bo1zx — Sebastião Melo (@SebastiaoMelo) May 10, 2023

Presidente da Câmara Municipal, Hamilton Sossmeier (PTB) declarou em nota que Dib “deixa um legado de exemplo na gestão pública, boa política e defesa do povo de Porto Alegre”.