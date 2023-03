Prefeitura provoca debate sobre mais prédios na orla do Guaíba

"Ricardo, tu achas que a gente deve ter mais prédios na orla?". A pergunta foi feita pelo secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, Germano Bremm, na abertura de um vídeo nas redes sociais, divulgado poucos dias antes da Conferência do Plano Diretor de Porto Alegre, que teve início nesta terça-feira, 7 de março, na Pucrs.

O vice-prefeito da Capital, Ricardo Gomes (PL), responde que a cidade teve origem na beira do Guaíba, depois se afastou dele, e agora, com uma nova relação com o rio no atual momento, "a hora de discutir isso (mais prédios na orla) é no novo Plano Diretor".

"É o momento de discutir se vamos mais ter mais prédios na orla, a altura (dos prédios) que é sempre um tabu no planejamento urbano", completa Gomes. O vice-prefeito conclui fazendo um convite para que todos participem da Conferência do Plano Diretor e possam decidir o que é melhor.

O secretário Bremm vai além e faz uma nova provocação no vídeo, antes de convidar o público a participar da Conferência do Plano Diretor: "Será que a gente tem que levar os prédios um pouco mais próximos da orla? Será que temos que manter essas áreas isoladas? A gente viaja pelo mundo e vê cidades mais próximas, tem uma orla durante toda a semana, não apenas no fim de semana", conclui o titular do Meio Ambiente e Urbanismo.

Questionado por que a prefeitura provocou o debate sobre mais prédios na orla e se há um projeto do Executivo sobre o tema, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), negou que exista algo além do que já está posto atualmente.

autorização para a construção de torres de até 150 metros de altura na área das Docas do Cais Mauá, na altura da Rodoviária Melo citou a– aprovada com a mudança no Plano Diretor no Centro Histórico – os 19 edifícios do condomínio Golden Lake da Multiplan, ao lado do BarraShopping, as torres comerciais junto ao estádio Beira-Rio, e o Pontal do Estaleiro, que já está construído.

"Nós temos 72 quilômetros de orla, que vem do Cais Navegantes e vai até a divisa com Viamão/Itapuã. O que está concebido aqui na orla é o Plano Diretor que prevê mudanças urbanísticas e permite construções aqui perto da Estação Rodoviária de Porto Alegre (Cais Mauá). Já está autorizado e ainda não saiu a licitação. O Pontal do Estaleiro está resolvido. Temos ainda a construção de torres do BarraShoppingSul que ainda não saíram. Depois (dessas construções), não estamos enxergando outros projetos sobre a orla do Guaíba. É isso que está posto", afirmou. "Não tem mais nada posto sobre a orla", reforçou Melo durante entrevista coletiva nesta terça-feira, antes de palestrar na reunião-almoço MenuPoa da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), no Palácio do Comércio.

O vice-prefeito de Porto Alegre, que estava ao lado do Melo na coletiva, afirmou que a sua fala no vídeo sobre mais prédios na orla foi uma "provocação" para convidar o público para participar dos debates da revisão do Plano Diretor de Porto Alegre. "Não existe nenhuma proposta elaborada especificamente pela prefeitura com relação à orla do Guaíba. Era uma provocação com objetivo de chamar para a Conferência do Plano Diretor", reiterou Gomes.

Melo avaliou, ainda, que não existe um Plano Diretor ideal para uma cidade com tantas realidades diferentes, existe um Plano Diretor possível. "O diálogo e a construção são dois pilares fundamentais para você elaborar um Plano Diretor de muitas cidades dentro de uma (cidade), como é o caso de Porto Alegre. Temos a cidade da Restinga, do Lami, do Campo da Tuca e do Sarandi, e temos que pensar como todas funcionam", ressaltou.

retomada dos desfiles das escolas de samba no Carnaval de Porto Alegre, além de projetos urbanísticos para o Complexo Cultural do Porto Seco Na ACPA, o prefeito de Porto Alegre ainda falou sobre a

O prefeito afirmou que Porto Alegre já teve um Carnaval mais potente. "O certo é que uma gestão tem que apoiar uma festa de extrema importância. Negar o Carnaval não está correto, porque é uma festa popular que movimenta toda uma economia criativa", explica.

Melo disse que está discutindo com as Ligas das Escolas de Samba a utilização do Porto Seco para outras atividades. "Temos que convencer o setor empresarial sobre as oportunidades que podem surgir em uma área de 80 mil metros quadrados e próxima de cidades como Cachoerinha, Alvorada e Gravataí e da Zona Norte de Porto Alegre", apontou.

O prefeito afirmou que talvez se mude os Termos de Permissão de Uso (TPUs) para que as escolas possam utilizar o espaço para a realização de outros eventos como um show ou uma feira de gastronomia.