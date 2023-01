Gunter Axt está de saída da secretaria de Cultura

Adriana Lampert

Embora ainda não tenha sido oficializada pela prefeitura, é iminente a saída de Gunter Axt do cargo de secretário de Cultura de Porto Alegre. Segundo fontes da casa, o historiador, que ocupava o posto desde janeiro de 2021, chegou a cumprir agenda nesta segunda-feira (16), mas na manhã desta terça-feira (17) já havia até desocupado a sala. Fontes ouvidas pela reportagem do Jornal do Comércio dão conta de que o processo de saída do agora ex-secretário é irreversível. Procurado, Axt afirmou que irá se pronunciar após o posicionamento oficial do gabinete do prefeito Sebastião Melo, que está realizando mudanças no primeiro e no segundo escalão da prefeitura de Porto Alegre desde a semana passada.