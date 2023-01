Cerca de 1,2 mil manifestantes são detidos após invasões aos Três Poderes em Brasília

Atualizada às 11h32min

A PM do Distrito Federal e a Polícia do Exército iniciaram na manhã desta segunda-feira (9) o esvaziamento da área do quartel-general do Exército em Brasília, cumprindo a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), de retirada de todos os golpistas acampados no local. De acordo com o Ministério da Justiça, cerca de 1,2 mil bolsonaristas estão sendo conduzidos presos para a superintendência da Polícia Federal (PF), em dezenas de ônibus cedidos pelo Governo do Distrito Federal.

As detenções ocorrem após as invasões ao Congresso Nacional, Supremo Tribunal federal (STF) e Palácio do Planalto no domingo (8), provocando quebradeira e atos de vandalismo em Brasília. Eles foram conduzidos à sede da PF na capital federal onde passarão por uma triagem.

Na manhã desta segunda-feira (9),a PM do Distrito Federal e o Exércitoescoltaram os ônibus com os vândalos até a sede da PF em Brasília. A PM do DF cercou o Quartel-General do Exército em Brasília para cumprir a determinação de Moraes de retirada de todos os bolsonaristas acampados no local.

Os ministros José Múcio (Defesa) e Rui Costa (Casa Civil) e o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, designado interventor federal, acompanharam parte da desocupação do acampamento golpista no DF.

De acordo com militares do Exército presentes no local, a operação foi decidida no domingo em reunião com os ministros Múcio e Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública) e o comandante do Exército, Júlio César Arruda.

O Exército pôs 2,5 mil homens de cinco unidades do Comando Militar do Planalto (CMP) para enfrentar os radicais, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que invadiram os prédios dos Três Poderes. As tropas podem ser empregadas a qualquer momento desde que haja ordem do governo federal.