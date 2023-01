Segurança do Estado fica em alerta em pontos de manifestação

atos antidemocráticos Ospromovidos por apoiadores do candidato derrotado nas eleições presidenciais Jair Bolsonaro (PL) em Brasília ligaram o sinal de alerta no Rio Grande do Sul. Ainda na noite de sábado (7), cerca de 50 manifestantes começaram a se reunir nas proximidades da Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), em Canoas. Sem bloquear o portão de acesso ou as vias próximas, o pequeno grupo seguia por lá até a noite deste domingo (8).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Brigada Militar (BM) estão controlando qualquer tipo de ação que fuja da normalidade. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande Sul (SSP/RS), além deste ponto em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, mais algumas pessoas seguem concentradas em frente ao Comando Militar do Sul, onde estão desde a derrota após o segundo turno das eleições. Sem nenhum tipo de baderna ou desordem, elas são monitoradas pelos órgãos fiscalizadores.

A baderna promovida por milhares de pessoas na capital federal fez com que o governo do Estado aumentasse a segurança em, pelo menos, três pontos estratégicos do poder gaúcho a partir deste domingo. Além do próprio Comando Militar do Sul, onde apoiadores do ex-presidente acamparam durante vários dias, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e o Palácio Piratini ganharam reforços da Brigada Militar.