Momentos icônicos de polarização política marcam diplomação de gaúchos eleitos

A diplomação dos eleitos pelo Rio Grande do Sul em 2022 ocorreu nesta segunda-feira (19), no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), com a entrega dos certificados aos deputados estaduais e federais que assumirão no ano que vem, ao senador a Hamilton Mourão (Republicanos) e ao governador do Estado Eduardo Leite (PSDB). Tradicionalmente esta ocasião é apenas uma oficialização formal das candidaturas escolhidas pelo povo gaúcho, mas neste ano a polarização que marcou todo processo eleitoral seguiu sendo destaque no TRE.

Aliados do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foram vaiados em coro por simpatizantes do atual governo Jair Bolsonaro (PL), e vice-e-versa. Bolsonaristas encenaram a tradicional "arma com a mão", símbolo do chefe do executivo, enquanto deputados eleitos da esquerda fizeram o "L", em referência a Lula.