PSOL denuncia Bibo Nunes ao Conselho de Ética por falar que estudantes mereciam ser queimados vivos

Nunes ter dito em vídeo que os estudantes da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) mereciam ser queimados vivos A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados anunciou nesta sexta-feira (21) que irá denunciar o deputado federal Bibo Nunes (PL-RS) ao Conselho de Ética da Casa. A iniciativa foi provocada pela deputada Fernanda Melchionna, representante do Rio Grande do Sul na bancada, após

A parlamentar também irá representar contra ele no Ministério Público Estadual, juntamente com a deputada estadual Luciana Genro, o vereador Jurandir Silva, de Pelotas, e da liderança de Santa Maria, Alice Carvalho, todos do PSOL. Caso a Comissão de Ética aceite e aprove a denuncia, Nunes pode ficar inelegível por 8 anos.

"Bibo Nunes não se reelegeu e tenta ganhar visibilidade em cima de falas escandalosas. Ameaçou os estudantes e passou de todos os limites ao dizer que eles, que vivem em Santa Maria, uma cidade que sofreu muito pela tragédia da Boate Kiss, deveriam ser queimados vivos. Falei com estudantes e muitos estão revoltados, dizendo que de fato tiveram colegas que foram queimados vivos no incêndio e que isso não é uma brincadeira. Bibo Nunes deveria ser cassado e não ter mais o direito de ser eleito", afirma a Melchionna.

De acordo com Fernanda, Bibo Nunes já entrou em conflito de forma desrespeitosa diversas vezes com outros parlamentares na Câmara. Ele cririvaca os alunos por terem protestado contra os cortes na Educação e na Ciência, e se manifestado a favor do ex-presidente e candidato pelo PT ao Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, e contra o chefe do executivo federal e candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, que é aliado e do mesmo partido de Nunes.

DENÚNCIA AO MPE-RS

A representação das lideranças do PSOL foi protocolada na Promotoria de Justiça Regional de Santa Maria e solicita que o Ministério Público ingresse com uma ação civil pública contra Bibo Nunes, requisitando “pagamento de dano moral coletivo infligido contra o conjunto de estudantes da UFSM; contra a população do município de Santa Maria que, por meio de sua fala, foi obrigada a revisitar as dores da tragédia de 2013; contra a Universidade Federal de Santa Maria; contra todas as famílias atingidas direta ou indiretamente pela tragédia da Boate Kiss (a quem a fala do representado acabou por fazer referência, ainda que indireta), e a todo o estado do Rio Grande do Sul, que ainda hoje lamenta as mortes da tragédia de 2013”.

A representação ainda solicita que o deputado federal seja obrigado a pedir desculpas, nominalmente, a todas as coletividades ofendidas por seu pronunciamento.

Luciana Genro classificou Bibo Nunes de “desqualificado” e disse que suas falas revelam que ele “é um fascista desesperado porque foi um fracasso nas eleições”.