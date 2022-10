Deputado Bibo Nunes diz que estudantes da UFSM merecem ser queimados vivos; caso repercute

Um vídeo publicado nas redes sociais do deputado federal Bibo Nunes (PL/RS) repercutiu nacionalmente nesta quinta (20) e sexta-feira (21). Na ocasião, o parlamentar ofende estudantes da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Ele cita 'Tropa de Elite', ao fazer referência a um trecho do filme em que um aluno de universidade federal é queimado vivo em pneus por criminosos, e completa afirmando que "é isso que estes estudantes alienados, filhos de papai que tem grana, merecem".

Bibo criticou, no vídeo, as manifestações que ocorreram nas duas instituições de apoio ao ex-presidente e candidato pelo PT ao Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, e contra o chefe do executivo federal e candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, que é aliado e do mesmo partido de Nunes. O deputado ofendeu os estudantes das universidades federais de 'inúteis', 'alienados', 'vergonha' e até 'escória do mundo'. "Vocês têm que viver no lixo, no lixo, no esgoto, porque vocês não produzem nada. Vocês são uns coitados, uns miseráveis", afirmou o deputado, no vídeo. Após se eleger para o primeiro mandato como deputado federal em 2018, Bibo Nunes tentou a reeleição neste ano, mas com 76.521 de votos computados, ele não garantiu sua permanência na Câmara.

A notícia repercutiu nacionalmente. Na manhã desta sexta, o Ministério Público Federal (MPF) atendeu o presidente da Assembleia Legislativa do RS, deputado Valdecir Oliveira (PT), e o radialista Luciano Guerra, que formalizaram Representação contra a manifestação publicada por Bibo Nunes em suas redes sociais. O MPF afirma que, a partir do encontro, está sendo instaurado um Procedimento Preparatório na Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC), que atuará em conjunto com a Procuradoria da República no Município (PRM) de Santa Maria na averiguação da repercussão dos fatos sob a perspectiva da tutela coletiva, sem prejuízo do encaminhamento do material para apreciação do Procuradoria-geral da República (PGR) na esfera criminal.

Além do MPF, a bancada do PSOL na Câmara dos Deputados anunciou nesta sexta que irá denunciar Bibo Nunes ao Conselho de Ética da Casa.

UFSM e UFPel emitiram notas sobre o caso

A UFSM afirmou, em nota à comunidade, que "repudia todo e qualquer discurso de ódio, de falta de civilidade, que não tolere as diferentes opiniões ideológicas e políticas e que incentive agressões à comunidade acadêmica ou a quem quer que seja". A nota ainda cita os recentes cortes ao ensino superior federal, e diz que "apesar de todos os ataques, todos os cortes, todas as tentativas de desmobilização e, principalmente deslegitimação, nossa comunidade segue respeitosa e arduamente trabalhando porque acredita na educação de qualidade, no ensino público e na democracia". O comunicado se encerra com a frase "somos UFSM e temos orgulho disso!".

Já a UFPel inicia sua nota afirmando: "o vídeo que contém imagens do deputado Bibo Nunes ofendendo estudantes das Universidades Federal de Santa Maria (UFSM) e de Pelotas (UFPel) não seria digno sequer de comentários, não fosse este produzido por um integrante do parlamento brasileiro". A gestão da universidade lembra ainda, no comunicado, a tragédia da Boate Kiss, ao relacionar o trecho do vídeo em que o deputado diz que os estudantes 'merecem' morrer queimados. "Tivesse o parlamentar a mínima sensibilidade, recordaria da trágica passagem que até hoje marca o povo santamariense e a comunidade acadêmica da UFSM", afirma a instituição, se referindo ao trágico ocorrido de 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria.

Com a palavra, deputado Bibo Nunes (PL/RS):

O deputado conversou sobre o caso com a reportagem do Jornal do Comércio, e afirmou não concorda com o que disse, que o trecho foi retirado de contexto e que ele usou uma força de expressão. "O que acontece é que tiraram a minha fala do contexto. Dizer que eu queria que fossem queimados vivos os estudantes, isso é um absurdo, não tem isso. Quando eu falei no filme 'Tropa de Elite', foi justamente para mostrar o exemplo que estudantes profissionais, que vivem fazendo política partidária na universidade, podem acabar como um jovem estudante que fazia política partidária no filme 'Tropa de Elite' e que foi queimado vivo entre pneus. Esse é o exemplo que eu dei. E o meu erro foi que eu disse o seguinte: não que eu queira, mas merecem", disse Bibo.

Questionado se ele concorda que estudantes deveriam se abster de manifestações políticas, o deputado afirmou que "eu acho que estudante, politicamente, se manifesta, mas não partidariamente". Ele ainda disse que a "universidade é pra educação, e não pra ficar fazendo esses tumultos, qualquer coisinha aí. Muitos protestando e não sabem nem porque". Bibo disse, também, que se o protesto fosse a favor do aliado Jair Bolsonaro, ao invés de Lula, ele se posicionaria "totalmente contrário". "Eu indiquei o reitor da Ufrgs (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), e o de Santa Maria (UFSM). E sempre disse o seguinte: não se faz política partidária aqui, nem direita, nem esquerda", disse o deputado.

Quando perguntado sobre o que motivou ele a gravar este vídeo, o deputado disse: "eu estava muito chateado porque eu recebi uma ligação de uma mãe indignada que o filho queria ir pra universidade e tinha protesto lá, tumultuando".

Leia o trecho do vídeo que causou polêmica nacional

"Alienados, aqueles famosos 'bundinhas', que eu não gosto de usar este termo porque ser rico não é problema. Agora, ser rico e não ter noção como esses aí. Ser rico e não ter noção, são uns coitadinhos. É o filme 'Tropa de Elite', sabe o que aconteceu? Olha o '1', olha o filme '1': pegaram aqueles coitadinhos, aqueles riquinhos, ajudando pobre, que tiveram mal, queimaram vivo dentro de pneus! Queimaram vivo, dentro de pneus! E é isso que estes estudantes alienados, filhos de papai que tem grana, merecem."