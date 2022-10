Bahia tem a cidade mais lulista do país, e Rio Grande do Sul, a mais bolsonarista

O município mais lulista do Brasil nas eleições deste domingo (2) foi Wanderley (BA). De acordo com dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT ao Palácio do Planalto, obteve 96,61% dos votos válidos na cidade baiana. O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, alcançou 2,82% dos votos no local.

A população de Wanderley é estimada em 12.125 pessoas, de acordo com dados de 2020 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Nova Pádua (RS), por sua vez, é a cidade mais bolsonarista do país. Segundo o TSE, 83,98% dos votos válidos do município foram para Bolsonaro. Já o candidato petista conquistou 10,35% dos votos da cidade gaúcha. O número de habitantes de Nova Pádua é estimado em 2.563, conforme o IBGE.

Lula e Bolsonaro vão disputar o segundo turno da eleição presidencial, no próximo dia 30. Com quase 100% das urnas apuradas - às 14h30 desta segunda-feira (3) -, o petista tem 48,43% dos votos válidos, segundo o TSE, ante 43,20% de Bolsonaro, que registrou um desempenho superior ao que previam as pesquisas encerradas na véspera, comandando uma onda de bons resultados de seus aliados nos estados.

A campanha eleitoral será reordenada, e a agressividade vista no debate presidencial da TV Globo, na última quinta (29), pode ganhar novos patamares. A realização do segundo turno mostra que ambos os times rivais esgotaram o arsenal utilizado até aqui.