Onyx Lorenzoni mantém primeiro lugar e garante segundo turno

Contrariando o que apontavam as pesquisas, o candidato ao governo do Rio Grande do Sul Onyx Lorenzoni (PL) entrará no segundo turno como o mais votado, superando Eduardo Leite (PSDB). Onyx chegou às 19h15min deste domingo (2) no seu comitê, na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, para celebrar o resultado com seus apoiadores.

LEIA TAMBÉM > Apuração e os resultados do primeiro turno

A primeira fala do liberal com a imprensa destacou que a sua campanha foi baseada no respeito da família. "Somos uma família que veio para servir o Rio Grande", destacou. Sobre a campanha de Jair Bolsonaro (PL), Onyx afirmou que o povo brasileiro reconheceu que o atual presidente transformou o Brasil e as urnas provarão isso.

Vários apoiadores, com camisetas verde-amarelas, com o número 22 nas costas e os dizerses: "Deus, família, pátria, liberdade", acompanharam o discurso do candidato. Ele também estava acompanhado da sua vice, Claudia Jardim (PL), e pela esposa Denise Lorenzoni. Quando mais de 80% das urnas já estavam apuradas, militantes do PL já estavam prestando mais atenção na disputa pelo segundo lugar e "torcendo" pelo petista Edegar Pretto, considerando um candidato mais fácil de ser batido do que Leite.

Gaúcho de Porto Alegre, Onyx é médico veterinário e pai de sete filhos: Rodrigo, Mariana, Isabela, Pietro, Roberta, Ana Lia e Melissa. De acordo com o candidato, entre as suas pautas prioritárias estão o direito à legítima defesa, a segurança pública, a defesa da propriedade privada, a agricultura, a educação, a redução de impostos e o combate à corrupção.

Pelo Rio Grande do Sul, Onyx foi eleito deputado estadual duas vezes e, atualmente, está no quinto mandato como deputado federal. Em 2018, foi reeleito deputado federal com mais de 180 mil votos.

Entre as ações que já participou, o candidato frisa o apoio à vitória do Referendo das Armas, em 2005, a atuação nas CPIs dos Correios e da Petrobras e no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Um dos primeiros a se unir a Jair Bolsonaro, coordenou o Plano de Governo do atual presidente e a transição governamental, como ministro extraordinário. Chefiou a Casa Civil, o Ministério da Cidadania, a Secretaria Geral da Presidência da República e o Ministério do Trabalho e Previdência. Em abril de 2022, retornou à Câmara dos Deputados.

“Entre as estratégias que estão no nosso Plano de Governo, destaco a mudança do perfil logístico, que vai fazer com que nossos produtos cheguem aos principais mercados consumidores com preços competitivos”, ressalta Onyx.

A ideia, segundo ele, é investir no sistema hidroviário, construir uma ligação da Lagoa dos Patos e Lagoa Mirim, que se trata de um empreendimento com custo baixo que permitirá a movimentação de cargas e contêineres para importação e exportação de produtos pelo porto de Rio Grande. O candidato defende ainda o investimento na energia eólica e o estímulo à implantação de pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) e termelétricas a partir do gás natural, além de manter e ampliar a exploração de carvão mineral, bem como a energia solar.