Onyx declara otimismo para passar ao 2º turno e vencer eleição ao Piratini

O candidato do PL ao governo do Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni , reuniu-se com correligionários no comitê da campanha majoritária na manhã neste domingo (2), em Porto Alegre. O encontro realizado antes do início da votação, foi marcado para as 7h22min, e teve com a participação de dezenas de apoiadores e de candidatos a deputado dos partidos de sua aliança, liderada pela legenda do presidente Jair Bolsonaro.

Depois de oração realizada pelo Pastor Franklin, houve um breve discurso do candidato, com avaliação das atividades até o dia da eleição. “Foi uma campanha bonita e propositiva, mostrando ao Rio Grande que temos um novo caminho. Este caminho é lastreado na verdade de propostas baseadas na transformação de cada região do Estado e no bem-estar da população. Nosso foco é na família, em tirar o peso de quem produz e na geração de empregos”, destacou Onyx.

Após a concentração no comitê, o candidato votou no Instituto Educacional João Paulo I, na Zona Sul da Capital. Após teclar seus votos na urna, fez o sinal de V da vitória, ao lado da candidata a vice, Cláudia Jardim (PL), e da esposa, Denise Veberling.

Na saída da votação, Onyx declarou-se otimista em relação ao resultado da eleição, e disse ter “fé de que hoje a gente chega na frente, por conta do carinho da população. Estamos com expectativa de ir para o segundo turno e ganhar a eleição (ao Piratini)", finalizou o candidato do PL.