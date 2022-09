Justiça determina passe livre nas eleições em Pelotas e Canoas

A Justiça aceitou a Ação Civil Pública protocolada na manhã desta quinta-feira (29) pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS) e determinou que os ônibus dos municípios de Canoas e Pelotas ofereçam passe livre durante as eleições. As duas cidades estão na lista de maiores colégios eleitorais do Rio Grande do Sul.

Além dos dois municípios, a Defensoria Pública entrou com ações semelhantes para assegurar à população o amplo acesso aos locais de votação, com passe livre nos coletivos, nas cidades de Porto Alegre e Santa Maria. Em Caxias do Sul, a DPE não entrou com ação pois o executivo já garantiu o direito ao passe livre nas eleições.

Na ação civil que cobra a gratuidade nos coletivos, os defensores alegam “evidente violação ao direito de acesso ao voto e ao sufrágio enquanto garantia constitucionalmente assegurada, pela limitação do direito de acesso à mobilidade urbana em dia de eleições, além da violação à razoabilidade, proporcionalidade e publicidade do questionado posicionamento, o que poderá trazer irreparáveis prejuízos ao exercício da cidadania e ao direito ao voto dos cidadãos e das cidadãs eleitores e eleitoras de Pelotas”.