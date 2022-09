"Eu não vou propor nenhuma mudança na lei", afirma Melo sobre passe livre nas eleições

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), afirmou que "não vai propor mudança na lei" para que haja passe livre nas eleições do próximo domingo (2). Após as repercussões críticas à Lei Complementar 931, de 30 de dezembro de 2021, o prefeito disse ainda que "se a Câmara aprovar alguma modificação, será respeitada, mas que o prefeito não tem esse poder de revogar lei." A informação de que o benefício não seria concedido neste pleito foi divulgada na terça-feira (27) pela coluna Pensar a cidade, do JC.

orçamento público da prefeitura de R$ 9,91 bilhões pra 2022 Ele reforçou ainda, à reportagem, que o fim do passe livre nas eleições faz parte de um pacote de mudanças sugeridas pelo Paço Municipal para manter os preços da passagem em R$ 4,80. "O empresário queria R$ 6.65. Tivemos que reduzir o número de cobradores, as isenções e os dias de passe livre nos coletivos. Ficou acordado que seriam em duas situações – vacinação e Dia de Navegantes. Não acho justo alterar", falou. O prefeito disse que cada operação dessas custa, em média, R$ 1,2 mi, o que representa aproximadamente 0,01% do, aprovado pela Câmara no final do ano passado.