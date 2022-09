Vereadora e entidade tentam reverter fim do passe livre nas eleições em Porto Alegre

Mônica conversou com o prefeito Sebastião Melo na manhã desta quarta-feira (28) na tentativa de sensibilizar o gestor municipal para que seja permitida a isenção no próximo domingo. O prefeito argumentou que os eleitores votam próximo a suas residências e, sendo assim, não precisariam se deslocar de ônibus até as sessões eleitorais.

O IAB lançou um manifesto onde defende o passe livre no dia 2. “Pelo livre acesso à democracia. Passe livre no dia das eleições é direito fundamental.” O instituto está coletando assinaturas através do link https://bit.ly/3CgSCtn

Leia a íntegra da nota do IAB-RS:

“Lei de iniciativa do Prefeito Sebastião Melo, aprovada pela Câmara Municipal em 2021, retirou o passe livre inclusive nos dias de eleições. Essa decisão restringe o acesso às urnas pela população pobre de Porto Alegre.

O transporte tem comprometido cada vez mais a renda das famílias pobres. Estudos recentes apontam que mais de 30% da renda dessas famílias é destinada a custos com o transporte. Essa realidade impacta no acesso a serviços e direitos como saúde, educação, cultura e lazer.

A Lei de 2021 restringe o acesso ao procedimento mais básico da democracia: o processo eleitoral. O voto é obrigatório, portanto o acesso ao local de votação deve ser garantido a qualquer cidadã ou cidadão brasileiro.

O valor da passagem de ônibus é até mesmo superior à multa por ausência à votação. Apelamos às autoridades municipais, e mesmo ao Tribunal Eleitoral, para que o acesso pleno ao direito civil de votar nas eleições seja garantido a todas as pessoas, independente inclusive de sua renda.”