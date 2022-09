Ferramenta online do JC permite comparar propostas dos candidatos ao governo do RS

As propostas e pontos de vista dos 10 candidatos que disputam o governo do Rio Grande do Sul nas eleições de 2022 estão disponíveis na ferramenta online Frente a Frente, lançada pelo Jornal do Comércio. Na plataforma, podem ser escolhidos 2 candidatos para que seus projetos sejam comparados em 10 temas: privatizações; contas públicas/Regime de Recuperação Fiscal; incentivos fiscais; agronegócio/irrigação; saúde; educação; segurança pública; infraestrutura; meio ambiente; cultura.