"Nem sempre é fácil, mas não tenho dúvidas da necessidade e urgência do que estamos fazendo. A cada 19 de abril, reforço minha certeza de que o que estamos fazendo aqui é algo inédito." Sonia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas.

"Nós vamos fazer uma revisão da questão dos chamados ex-tarifários para separar bem o que nós não fabricamos no Brasil. Zeramos o imposto de importação para poder importar e a indústria crescer. Mas o que nós fabricarmos no Brasil, não. Nós queremos fortalecer a indústria no nosso País." Geraldo Alckmin, vice-presidente da República.

"Estamos entrando em uma nova era, pois o sistema econômico global que operou nos últimos 80 anos está sendo reconfigurado." Pierre-Olivier Gourinchas, economista-chefe do FMI.

"Há pessoas que entram para a história não por aquilo que dizem, mas pelo silêncio que rompem. O Papa Francisco foi assim: sua voz quebrou silêncios profundos. Silêncios diante da injustiça, silêncios diante do sofrimento humano, silêncios diante da intolerância e da exclusão. Jamais esquecerei sua simplicidade, seu olhar atento e acolhedor, e a profundidade com que escutava cada palavra." Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul.