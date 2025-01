Equilibrando tecnologia, humanização e resiliência em 2025

Soraia Schutel

Em 2025, as lideranças empresariais enfrentarão um cenário de profundas transformações, impulsionado pela rápida evolução tecnológica, pelas incertezas globais e pelas mudanças no comportamento humano. A capacidade de equilibrar inovação e humanização será crucial, pois o impacto da inteligência artificial e a crescente digitalização dos negócios desafiarão executivos e empreendedores a adaptarem suas estratégias e processos para se manterem competitivos. Ao mesmo tempo, será essencial preservar a conexão com as pessoas, reconhecendo que, mesmo em um mundo cada vez mais automatizado, as relações humanas continuam sendo o alicerce das organizações, sustentando valores como empatia, colaboração e propósito.

A gestão de pessoas continuará no centro das atenções, especialmente em um ambiente de trabalho híbrido e em constante busca por propósito. Lideranças precisarão priorizar o bem-estar e o engajamento dos colaboradores, abordando questões como saúde mental e equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Além disso, autoconhecimento e autogestão serão habilidades importantes, já que dilemas mais complexos vão demandar decisões criativas e balanceadas. Em um mundo polarizado, será vital que líderes mantenham foco em suas metas.

Outro desafio significativo será lidar com incertezas climáticas e econômicas. Os desastres ambientais estão cada vez mais frequentes e imprevisíveis, forçando as empresas a adotarem maior adaptabilidade e resiliência. Por isso, planejamentos inflexíveis darão lugar a estratégias diversificadas, e uma gestão robusta do conhecimento interno será indispensável, especialmente em empresas maiores. Aquelas que falharem em se preparar para adversidades correm o risco de não sobreviver. Paralelamente, a responsabilidade social, focada no impacto sobre colaboradores, clientes e comunidades, será vital em cenários de crise.

Assim, 2025 demandará líderes aptos a navegar pela complexidade e incerteza, combinando inovação tecnológica com uma abordagem humanizada e sustentável. A habilidade de integrar a inteligência artificial de maneira estratégica, cuidar das pessoas e construir resiliência será determinante para enfrentar os desafios de um futuro que se desenha cada vez mais imprevisível.

Cofundadora da escola Sonata Brasil e doutora em Administração pela Ufrgs