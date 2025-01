Otimismo e cautela na Construção Civil em 2025

Maurício Teixeira

Desafios e oportunidades são as palavras-chave para o setor da construção civil em 2025. Em 2024, o crescimento da área no Rio Grande do Sul acabou sendo menor do que o projetado, especialmente por consequência das enchentes que assolaram o nosso Estado. Isso porque a construção civil não se restringe a construção de prédios, mas está presente na saúde, educação, áreas públicas e em toda a infraestrutura necessária para o desenvolvimento urbano, social e cultural dos municípios.

Agora, assim como em outros setores, o momento da retomada é o que motiva gestores e empresários para 2025, quando, de acordo com o Sinduscon-RS, o Estado deve receber investimentos na casa de R$ 100 bilhões para a retomada da sua infraestrutura.

O otimismo é real, mas também é necessário olhar para o futuro com atenção e cautela. Embora o setor apresente avanços, a volatilidade dos preços de insumos continuará sendo um desafio. A inflação global, a escassez de materiais e os custos de transporte exigirão que as empresas busquem alternativas para manter a competitividade. Além disso, o setor segue cerca de 16% abaixo do pico de suas atividades, registrado em 2014.

No panorama nacional, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) projeta um crescimento de 4,1% nas atividades do setor. Contudo, para que a previsão se confirme, é fundamental a criação de um ambiente de negócios favorável e o cenário econômico ainda é marcado por incertezas, com a inflação projetada acima do teto da meta e elevação das taxas de juros. Outro dado que preocupa é do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), que registrou alta de 6,34% nos últimos 12 meses, superando a inflação oficial de 4,87%.

A construção civil é um setor essencial para a economia brasileira. Para 2025, o cenário econômico do País será marcado por grandes desafios, como já estamos observando, mas também será a oportunidade para impulsionar setores estratégicos. É necessário reduzir a burocracia, aumentar o acesso ao crédito e diminuir os altos custos de construção, entraves que precisam ser superados para garantir o crescimento sustentável do setor.

Diretor da GMA Sul Engenharia