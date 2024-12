Resíduos em eventos: dever compartilhado

Carlos Alberto Hundertmarker

editorial do Jornal do Comércio da terça-feira, 10 de dezembro Ao abordar a geração de resíduos gerados na oitava edição da Noite dos Museus, o, levanta um ponto relevante que merece ser ampliado no debate. Além de relacionar a sujeira após o evento à necessidade de um número maior de lixeiras em Porto Alegre, que já conta com cerca de quatro mil equipamentos instalados atualmente, é imprescindível considerar o desrespeito de parte da população pelos espaços públicos.

A gestão do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) acredita que a solução para o acúmulo de resíduos não está apenas na quantidade de lixeiras, mas no comportamento das pessoas, que contribui diretamente para o impacto na manutenção da limpeza urbana. O cenário encontrado após a Noite dos Museus, com materiais descartados diretamente no chão, mesmo em locais onde havia lixeiras próximas, demonstra a falta de responsabilidade do cidadão em assumir o seu papel e entender o seu compromisso com a sociedade.

Mesmo com a logística de limpeza mobilizando um grande efetivo, nossos garis tiveram que fazer um reforço no trabalho. Não bastou a execução dos serviços programados. Pelo contrário, foi necessário montar uma operação especial para remover os resíduos que estavam jogados principalmente na Praça da Alfândega, em que os canteiros foram utilizados como lixões pelo público. Manter os espaços públicos limpos não cabe exclusivamente ao poder público. O sucesso desse tipo de iniciativa exige o empenho principalmente dos participantes, em parceria com o DMLU.

Na Capital, o Código Municipal de Limpeza Urbana, Lei 728/14, prevê punições para infratores que descartam irregularmente os resíduos. No entanto, trabalhamos não só pela via fiscalizatória, mas também com ações de educação ambiental para a sensibilização e mudança de comportamento. Eventos como esse são uma oportunidade para exercermos pequenas ações de cidadania, como utilizar produtos reaproveitáveis ou levar os resíduos em uma sacola até encontrar uma lixeira.

A população deve entender o seu papel no cuidado com a cidade. Mesmo simples, esses esforços terão um grande efeito se acompanhados por uma mudança de atitude nas ações cotidianas.

Diretor-geral do DMLU