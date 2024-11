82 Anos do Sindha: Uma Trajetória de Excelência na Hospitalidade

Paulo Geremia, presidente do Sindha



Neste 26 de novembro, o Sindha (Sindicato da Alimentação e Hospedagem de Porto Alegre e Região) celebra com orgulho seus 82 anos de história. Uma trajetória que se confunde com o desenvolvimento da hospitalidade em Porto Alegre e nas cidades da Região Metropolitana, reafirmando a importância do setor como pilar econômico e social no Rio Grande do Sul.

Desde sua fundação, em 1942, o Sindha tem sido muito mais do que um sindicato. É um agente de transformação. Presenciamos e participamos ativamente de momentos históricos que marcaram a evolução de nossas cidades, sempre com o olhar atento às demandas dos setores de alimentação e hospedagem. Nosso compromisso é contínuo: estamos presentes para empresários e profissionais, trabalhando para fortalecer negócios e impulsionar o turismo, um segmento que conecta pessoas, culturas e histórias.

Porto Alegre e Região Metropolitana possuem uma rica tradição de acolhimento, simbolizada pela diversidade e qualidade dos serviços de hospedagem e alimentação. Este setor vai muito além do seu papel econômico, promovendo convivência, respeito e um sentimento único de pertencimento.

Os estabelecimentos que representamos – hotéis, motéis, restaurantes, bares, cafeterias, entre outros – são verdadeiros embaixadores da hospitalidade. Com mais de 10 mil negócios congregados sob nossa bandeira, impactamos diretamente a vida de milhões de pessoas, seja no cotidiano das cidades ou na recepção de visitantes.

Com a fundação do SHPOA (Sindicato dos Hotéis de Porto Alegre), em 1998, entidade representativa da hotelaria, se fortaleceu a representatividade na capital gaúcha. Sindha e SHPOA caminham juntos, integrando restaurantes, bares e similares a hotéis, pousadas, fomentando a defesa do setor. Como filiados à Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA) e à Confederação Nacional do Comércio (CNC), somos parte de um movimento nacional que busca fortalecer a competitividade e a inovação.

Em nossa trajetória, priorizamos soluções personalizadas para nossos associados. Serviços, produtos e oportunidades exclusivas são pensados para atender às necessidades específicas de cada estabelecimento. Nossa missão é clara: contribuir para que nossos associados prosperem em seus negócios e para que a hospitalidade da nossa região siga sendo referência no Brasil.

Ao celebrarmos 82 anos, olhamos para o futuro com a mesma paixão que marcou nossa fundação. A hospitalidade é um setor dinâmico, que se transforma e se reinventa. Continuaremos a trabalhar em prol de políticas públicas favoráveis, da qualificação de profissionais e da valorização de cada negócio que faz parte do Sindha.

Nossa história é feita por pessoas – empresários, colaboradores e clientes – que acreditam no poder de bem receber. Essa é a essência do Sindha, uma entidade que, há mais de oito décadas, conecta o passado, o presente e o futuro de restaurantes, bares, hotéis, pousadas e similares em Porto Alegre e região. Parabéns a todos que fazem parte dessa trajetória!