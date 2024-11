Conectando e informando 79% dos brasileiros

Roberto Cervo Melão

Uma pesquisa recente do Kantar IBOPE Media revelou que 79% da população brasileira ouve rádio regularmente. Este número reforça a relevância e a força do rádio, em um mundo cada vez mais digital. A capacidade de se manter atual e próximo do público faz com que o rádio siga sendo um meio de comunicação predominante e de confiança no Brasil.

O rádio possui uma característica única: é acessível a todos, independentemente de localização ou condição social. Seja no trânsito, no trabalho, em casa ou em áreas rurais distantes, ele conecta pessoas, levando informação, entretenimento e cultura a milhões de brasileiros diariamente. Esse alcance massivo o torna um dos veículos mais democráticos que temos.

A versatilidade do rádio também é um fator que contribui para sua longevidade. Hoje, o conteúdo das emissoras pode ser acessado por diversos meios, como celulares, computadores e até smart speakers, permitindo que os ouvintes acompanhem suas estações favoritas onde quer que estejam. Com a integração ao ambiente digital, o rádio soube evoluir e se adaptar sem perder sua essência.

Além de informar e entreter, o rádio é um espaço fundamental para discussões de temas importantes, incluindo saúde, educação e política. Em períodos eleitorais, como o que passamos, também vemos seu papel, tornando-se uma das fontes de informação para a população. Sua capacidade de transmitir notícias de maneira rápida e clara, inclusive em áreas remotas, garante que ele seja um aliado essencial para a formação de opinião e a conscientização dos eleitores.

Mas o rádio é muito mais que um meio de comunicação de massa. Ele oferece proximidade e intimidade, algo que poucos veículos de comunicação conseguem. A interação entre locutores e ouvintes cria uma conexão especial, uma troca direta que faz com que o rádio seja parte do cotidiano das pessoas, muitas vezes, como uma companhia constante.

O SindiRádio, enquanto entidade que representa as empresas de rádio e TV no Rio Grande do Sul, continua a trabalhar para fortalecer o setor, assegurando que o rádio mantenha sua importância no cenário de mídia do País. A pesquisa do Kantar IBOPE Media apenas confirma o que já sabemos: o rádio está longe de ser ultrapassado. Pelo contrário, ele segue se reinventando e se mantendo essencial.

Que sigamos valorizando este meio que, há mais de um século, informa, conecta e inspira a população brasileira.

Presidente do SindiRádio