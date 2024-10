Atendimento humanizado no e-commerce é fundamental para garantir uma boa experiência do cliente

Lucas Castellani



No mundo digital de hoje, o e-commerce se tornou a principal forma de compra para muitas pessoas. No entanto, com o aumento da automação e a comunicação digital, a conexão humana muitas vezes se perde. E é aí que entra o atendimento humanizado.



No ambiente online, é essencial criar uma experiência que vá além do básico, oferecendo um toque pessoal que realmente ressoe com os clientes. Isso não só melhora a satisfação, como também fortalece a lealdade à marca, cada vez mais os consumidores estão em busca da excelência e atendimento físico no ambiente digital.



Por isso, aponto 5 dicas infalíveis para humanizar o atendimento no seu e-commerce e fazer a diferença na experiência do cliente.



1. Conheça seu cliente além da compra



O primeiro passo para um atendimento humanizado é entender que cada cliente é único. Em vez de tratá-los como mais um número na sua base de dados, procure conhecê-los melhor.



Use as informações que você tem, como histórico de compras e preferências, para personalizar a comunicação. Quando você demonstra que conhece os interesses do cliente, como preferências de produtos ou a última compra realizada, você cria uma conexão mais profunda.



Por exemplo, ao enviar um e-mail promocional, adicione um toque pessoal mencionando algo que seja relevante para aquela pessoa. Isso mostra que você se importa e valoriza o relacionamento.



2. Treine sua equipe para oferecer um atendimento empático



Empatia é a chave para um atendimento humanizado. Isso significa colocar-se no lugar do cliente e entender suas emoções e necessidades. Treinar sua equipe para desenvolver habilidades empáticas é essencial para garantir que cada interação seja positiva e construtiva.



Incentive seus colaboradores a ouvir ativamente, fazer perguntas abertas e demonstrar interesse em resolver os problemas dos clientes. Uma resposta empática pode transformar uma situação potencialmente negativa em uma oportunidade para fidelizar o cliente. Por exemplo, se um cliente está insatisfeito com um produto, ao invés de apenas seguir o protocolo padrão, ouça suas preocupações e ofereça uma solução que vá além do esperado.



3. Ofereça múltiplos canais de comunicação



No e-commerce, é fundamental que o cliente tenha diferentes opções para entrar em contato com sua marca. Cada pessoa tem uma preferência, seja por e-mail, chat, redes sociais ou telefone. Ter uma variedade de canais de comunicação e garantir que todos estejam integrados é uma forma de humanizar o atendimento e demostrar que você está disponível e acessível.



Ninguém gosta de esperar dias para receber um retorno. Por isso, certifique-se de que todos os canais estejam bem gerenciados e que os clientes recebam respostas rápidas e eficientes.



4. Utilize a tecnologia a seu favor, mas sem perder o toque humano



A tecnologia, como chatbots e respostas automáticas, é uma grande aliada no e-commerce. No entanto, é importante usá-la de maneira equilibrada, sem deixar que o atendimento se torne frio ou impessoal. A dica aqui é combinar a eficiência da automação com a personalização do atendimento humano.



A Cartpanda, por exemplo, permite a integração de automações para responder perguntas frequentes, mas também oferece opções de aplicativos de atendimento humanizado.



5. Peça e valorize o feedback dos seus clientes



Uma parte essencial do atendimento humanizado é ouvir o que seus clientes têm a dizer. Pedir feedback não só mostra que você valoriza a opinião deles, como também oferece insights valiosos para melhorar o serviço. Mais do que pedir a visão do cliente, é importante agir com base nela.



Se muitos clientes apontam uma mesma questão, por exemplo, sobre o tempo de entrega, faça as mudanças necessárias e, quando possível, comunique essas melhorias. Isso mostra que a opinião do cliente é importante e que você está sempre buscando aprimorar a experiência.



Investir em um atendimento humanizado no e-commerce é uma estratégia que vai além de simplesmente atender bem o cliente. É sobre criar uma experiência memorável que faça com que ele se sinta valorizado e compreendido.

CEO da Cartpanda