Maratona recoloca Porto Alegre no cenário do turismo

José Reinaldo Ritter

A realização da Maratona Internacional de Porto Alegre no final de semana de 28 e 29 de setembro, com a presença de 18,5 mil atletas de todo o Brasil e de diferentes países, volta a colocar a Capital gaúcha no cenário internacional do turismo. Abalados pelas enchentes que assolaram nossa cidade, os hotéis recebem um respiro com a realização de eventos desse porte, responsáveis por movimentar as redes hoteleira e gastronômica, além de outros setores como transporte e comércio.

Levantamento do Sindicato dos Hotéis de Porto Alegre (SHPOA), que realiza constantes sondagens com relação à ocupação e valor de tarifa com os associados, por meio do Programa Realidade Hoteleira (PRH), demonstra que a Maratona foi responsável por elevar a ocupação a 65%, número inferior ao da edição passada, que chegou a 80% de ocupação nos dias do evento.

Longe de ser motivo de plena felicidade, os índices, no entanto, trazem um grande alento para a indústria hoteleira, demonstrando a dependência direta de nossas empresas do fluxo de turistas, motivados pela realização de eventos, feiras, jogos, entre outros. O papel agregador do turismo, que tem como tema neste Dia Internacional, celebrado em 27 de setembro, Turismo e Paz, fica evidente. Paz, além da ausência de guerra e de conflitos, da celebração da hospitalidade, é poder operar em um ambiente de negócios seguro, que possibilite um excelente atendimento aos visitantes e boas perspectivas para o futuro.

Ainda temos, para fechar 2024, um longo caminho, com a retomada das operações plenas no Aeroporto Salgado Filho, necessidade de financiamentos que possibilitem recuperar as perdas de faturamento e de infraestrutura, planos efetivos de prevenção a novos desastres ambientais. Estamos no momento de planejar o ano de 2025, ancorados em estudo sobre o impacto das enchentes e perspectivas futuras, elaborado pelo economista Gustavo de Moraes e que será em breve apresentado às autoridades. Sem contar que somos o setor mais onerado com um ISSQN de 5% e altos valores de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), em função das áreas construídas.

O setor hoteleiro, no entanto, não foge à luta. Neste dia de comemoração do Turismo, parabenizamos nossos hoteleiros pela garra, resiliência e visão. São empreendedores e e equipes como as nossas que transformam a realidade, contribuindo para uma cidade melhor, com a presença de pessoas positivas que geram alegria e diversão.

Presidente do Sindicato dos Hotéis de Porto Alegre (SHPOA)