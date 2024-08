Celebrando as conquistas e a solidariedade

Pedro AlfonsinChegou o momento de refletirmos sobre nossas conquistas e celebrarmos a integração da nossa classe. Neste ano, ao comemorarmos o Dia do Advogado, profissão que nos escolhe por vocação, é fundamental destacarmos a união de esforços e a solidariedade da advocacia em prol da população gaúcha atingida pelas fortes chuvas que devastaram o Estado.Diante de um dos maiores desafios de nossa história, não ficamos inertes frente às perdas. A OAB/RS e a CAARS criaram o Programa de Acolhimento para a Advocacia Atingida pelas Enchentes, uma resposta ágil e efetiva para amparar advogados e suas famílias. Através desta iniciativa, reforçamos os serviços de saúde, ampliamos as estruturas de trabalho em todas as regiões do Estado e prestamos auxílio financeiro aos que mais necessitaram. Além disso, garantimos a suspensão de prazos para a advocacia gaúcha e promovemos ações sociais para arrecadação de donativos. Essas diversas iniciativas foram essenciais para garantir dignidade à advocacia neste momento singular.Para além dessas ações, promovemos audiências públicas produtivas que reuniram representantes do Poder Público, dirigentes do setor privado e da sociedade civil organizada, com o objetivo de debater soluções para a reconstrução do Estado. Nestes encontros, apresentamos o projeto de criação de uma Zona Franca gaúcha com emissões de Carbono Zero, visando o desenvolvimento econômico sustentável e a redução dos entraves que nos mantêm em dívida com a União e que estagnaram nossa indústria por mais de quarenta anos.Pensando no futuro, acreditamos nessa ideia e apresentamos a minuta do projeto aos parlamentares, articulando seu debate no Legislativo Federal. É um grande desafio, mas estamos determinados a fazer a nossa parte nessa retomada.Mais do que unidos por uma trajetória profissional, compartilhamos um sentimento comum a todos aqueles que se dedicam à missão de ser instrumento de Justiça, comprometidos com a dignidade humana e dedicados a esse propósito. Que sigamos orgulhosos do caminho que trilhamos e que, cada vez mais, estejamos coesos como classe.