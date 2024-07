Um modelo e Plano de Emergência Padronizado para as inundações

Cristiano Trindade De Angelis

Marcus da Nóbrega Junior

Há dezoito barragens, sendo seis em situação de emergência, com risco iminente de rompimento.



Segundo o doutor em Hidráulica e Saneamento pela USP, Marcus Nóbrega, o modelo HydroPol2D, pode ser uma solução de baixo custo para a previsão do comportamento hidrológico-hidráulico das bacias hidrográficas, em particular estimar mapas de inundação que contém as profundidades de água nas ruas e, por consequência, em toda a bacia hidrográfica. Além disso, o 2D avalia o risco de arrasto de pessoas, gerando mapas de risco a cada 15-minutos que podem ser usados como auxílio a tomada de decisão.



A qualidade dos resultados do modelo depende muito da densidade de pluviômetros.



Atualmente, o RS tem 1,7 mil estações pluviométricas (medem a chuva que cai na bacia do rio), fluviométricas (medem o nível e a vazão dos rios) e só 25% fazem a transmissão dos dados em tempo real. Só assim os modelos hidrodinâmicos podem ser alimentados, se não contam com dados fornecidos pela própria população enviado por vídeos e fotos.



O professor da UFRGS Fernando Meirelles diz que a maioria das estações tem dados defasados, porque pararam de funcionar”.na bacia hidrográfica do Guaíba, por exemplo, há informações apenas de oito das 27 estações acessadas pelo portal da Associacao Nacional de Aguas - ANA. Meirelles esclarece que essa falha traz diversos prejuízos para o planejamento e para a emissão de alertas mais precisos

A boa noticia é que mais de 270 municípios gaúchos contam com planos de contingência que especificam as ações e procedimentos em caso de desastres.



Contudo, planos de emergencia é mais profundo, baseado na seleção de medidas proativas, tanto estruturais (ex. obras de engenharia hidráulica) como não estruturais (ex. políticas públicas de transferência de conhecimento à sociedade) , que reduzirão a potencial perda de vidas e perdas economicas.



O software HAZUS do Mapeamento de Riscos de Inundação Associados a Incidentes e Falhas em Barragens do governo americano (FEMA) permite que os planejadores de mitigação usem informações sobre rupturas de barragens para estimar danos potenciais e fazer análises de custo-benefício para as áreas populacionais mais vulneráveis e entao permite desenvolver projetos de infra-estrutura e esforços de rezoneamento.

Doutor em Gestão do Conhecimento

Doutor em Hidrologia