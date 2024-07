Dia Nacional de Prevenção de Acidentes: A Saúde Ocupacional como prioridade

Diego da Silva Goularte

No dia 27 de julho celebramos o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho, que busca conscientizar sobre a importância de proteger a saúde e a vida dos trabalhadores, promovendo melhorias na qualidade de vida no trabalho, cumprimento das normas trabalhistas e, principalmente, reduzindo os índices de morbimortalidades associados ao labor.

Muitos locais de trabalho promovem a saúde do trabalhador, observando a ergonomia, com remuneração justa e uma carga horária adequada. Esses esforços resultam num ambiente propício ao crescimento e satisfação profissional. No entanto, algumas empresas ainda negligenciam os cuidados essenciais com a saúde ocupacional.

O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), parte integrante da RENAST (Rede Nacional de Saúde do Trabalhador), é vinculado à Diretoria de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre e desempenha um papel crucial na atenção integral à saúde ocupacional.

Ele realiza inspeções nos locais de trabalho, presta atendimento especializado com diversos profissionais, acolhe denúncias de condições laborais penosas e atua como suporte técnico para os serviços de saúde na capital. Ainda, monitora indicadores de agravos e realiza busca ativa para melhorar as condições de trabalho dignas.

O ambiente de trabalho influencia na vida das pessoas e essa interação mútua pode ter impactos tanto positivos quanto negativos, devendo estar sob constante monitoramento.

O Cerest, somente no primeiro quadrimestre de 2024, investigou 14 acidentes fatais que possuíam indícios de terem relação com o trabalho, dos quais 7 confirmaram o vínculo. Na maioria dos casos (4), as vítimas eram entregadores vinculados às plataformas digitais. Este número é 4 vezes maior que o mesmo período no ano passado (1). Estes trabalhadores também merecem atenção e a sociedade precisa se debruçar sobre o tema e definir regras para preservar a vida destes profissionais.

A promoção de um ambiente de trabalho seguro garante redução de custos com afastamentos por doenças e oferece inúmeros benefícios que impactam positivamente na longevidade da empresa. A indústria 5.0 está em evolução, mas nada substituirá as pessoas: Sempre haverá um trabalhador para desenvolver a tecnologia, analisar os dados e tomar decisões. A prevenção continua sendo a melhor escolha para garantir um futuro mais seguro e saudável para todos.

Chefe do Centro de Referência da Saúde do Trabalhador, especialista em Gestão Pública e Técnico Enfermagem