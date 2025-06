Ponte centenária é entrave na logística da Fronteira Oeste do RS

O prejuízo é incalculável. É dessa forma que o transportador Alexandre Szymczak define a rotina de quem precisa cruzar o Rio Ibicuí, entre Itaqui e Uruguaiana, especialmente a cada período de safra. Depois de ter obras de uma nova ponte anunciadas há dois anos, sem avanços, o trajeto entre os dois municípios da Fronteira Oeste - e único caminho por aquela região do Estado até o Porto Seco de Uruguaiana - continua sendo feito pela antiga ponte, de pista simples, construída em 1888, com uma rotina toda particular: a cada cheia do rio, é preciso interromper o tráfego na ponte que faz parte da BR-472.

No final de maio, o Dnit confirmou, finalmente, à prefeitura de Itaqui o lançamento da licitação para a nova ponte, com investimento previsto de R$ 210 milhões. Algo que, experiente nas estradas da região e do País, o Alexandre só acreditará quando ver as máquinas na pista.

"Essa é a ligação natural, por exemplo, para quem vem de São Paulo para o Mercosul, a partir de Uruguaiana. Além de significar, para nós de Itaqui e dos municípios mais ao norte, também o caminho lógico para chegar ao Porto de Rio Grande, a uma distância de 700 quilômetros que, se não tem a ponte, se torna muito mais pesado e longo pela BR-290 e ter que cruzar o Centro do Estado. A ponte é uma obra que precisa ser feita com urgência. É estratégica para nós, do transporte, mas também para toda a produção", aponta Szymczak, que é proprietário da Transmathias.

Em média, o fluxo pela ponte de ferro e com uma sinaleira é de 400 caminhões por dia. Neste período, de safra do arroz, a situação é ainda mais agravada. "Só da Camil, em Itaqui, nós transportamos 50 cargas por dia neste período. E tem ainda as cargas que vêm do campo para a indústria. Então, aumenta o fluxo nos dois sentidos. Chega a ser frustrante, porque nós transportamos, por exemplo, para o Paraguai, e lá todas as rodovias são duplicadas, No Rio Grande do Sul ainda enfrentamos esse problema que causa prejuízo e aumenta a insegurança", comenta o transportador.

Em virtude da produção na região, a empresa, que tem sede em Itaqui, montou filiais, no Estado, em Dom Pedrito, São Borja, São Gabriel, Uruguaiana, Rosário do Sul, Alegrete, Camaquã, Pelotas, Rio Grande e Ijuí - além das operações em outros estados - e vivência na prática todos os gargalos logísticos rodoviários entre a Fronteira Oeste, Campanha, Sul e Centro-Sul do Estado.

"Transportamos desde o fertilizante, a partir de Rio Grande para as cidades produtoras, até o arroz e a soja colhidos para os engenhos e o produto final para o restante do País ou para o porto e o Mercosul", explica.