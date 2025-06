Dom Pedrito quer atrair empresas de processamento de grãos ao município

a barragem de Taquarembó indústrias de processamento do grão. A idea de verticalizar a produção também é defendida em Bagé A partir da maior segurança para a agricultura com irrigação, depois que for concluída, Dom Pedrito avança nos planos de incrementos à sua economia. Produtores de soja da região, por exemplo, ampliam o movimento para atrair às Regiões da Campanha e Fronteira Oeste. A idea de, como mostrou painel do Mapa Econômico do RS.

Para que se tenha uma ideia, Dom Pedrito hoje arrecada mais com a produção de arroz, justamente pela cadeia produtiva ampliada. "Temos aqui indústrias como a Camil e a Josapar, que agregam valor à produção rural e garantem este retorno maior em impostos. Essa é uma das nossas apostas, inclusive com a facilitação na legislação para atração de indústrias", explica o prefeito de Dom Pedrito, Diego da Rosa Cruz.

Nos últimos três anos, ele calcula que 30 novas empresas ligadas ao agro se instalaram ao longo da rodovia BR-293. Entre elas, estão representações da John Deere e da 3tentos, por exemplo, que garantem a proximidade maior de insumos à produção local.

De acordo com o prefeito, os investimentos públicos estão concentrados em garantir melhor infraestrutura para quem produz. São R$ 10 milhões desembolsados neste ano em melhorias nas estradas locais. São, ao todo, 2,8 mil quilômetros que são fundamentais tanto do pré como no pós colheita. Em conjunto com São Gabriel, há mobilização para a federalização dos 38 quilômetros da RS-630, que liga os dois municípios, entre as BRs 293 e 290, como eixo para escoamento da produção.

"Com uma infraestrutura melhor, podemos também vender melhor a imagem do nosso município e da região. E o enoturismo, por exemplo, tem um potencial incrível. A Vinícola Guatambu, por exemplo, bota 12 mil pessoas ao ano lá com o turismo. E isso precisa ser potencializado", avalia o prefeito.

Ele tem buscado parcerias com redes hoteleiras para garantir essa estrutura e atender não apenas ao enoturismo, mas especialmente à demanda por negócios, que é crescente durante os dias de semana em Dom Pedrito.