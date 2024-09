Desmanche de plataformas em Rio Grande segue em compasso de espera

plataforma P-32, da Petrobras, chegou ao Estaleiro Rio Grande no final do ano passado Desde que a, o local que já foi o símbolo da pujança naval gaúcha com a construção de embarcações, está em compasso de espera. Chegou a ser iniciado ali, em uma parceria entre a Ecovix, que opera o estaleiro, e a Gerdau, o desmonte da primeira plataforma para fornecimento de sucata que será matéria-prima, reciclada, na produção de aço nas unidades da siderúrgica em Charqueadas e Sapucaia do Sul. grande volume de óleo e produtos combustíveis em compartimentos da plataforma O plano inclui ainda o contrato para desmontar mais uma plataforma, a P-33. No entanto, um impasse entre Petrobras e Gerdau – após a constatação de um– ainda não permitiu que a operação de desmonte tivesse maiores avanços. As duas operações totalizaram em torno de R$ 6 milhões em investimentos da Gerdau na compra, e mais R$ 48 milhões na contratação da Ecovix para o desmonte, com o fornecimento de material necessário para garantir dois meses de produção da unidade da indústria siderúrgica em Charqueadas, na região Centro-Sul, de maneira mais limpa, a partir da reciclagem, como é a prática da empresa no Estado, e sem envolver o processo de mineração de aço. "Pelo fato de produzirmos aço a partir de sucata reciclada, garantimos uma operação que hoje é 10 vezes mais limpa do que a média mundial no setor, e temos uma meta de reduzirmos ainda em 10% nossas emissões nos próximos 10 anos. Reduzir a pegada de carbono, especialmente da produção de Charqueadas, é fundamental, porque o produto final são aços especiais, cada vez mais leves e limpos, fornecidos para a indústria automobilística empregar nos carros híbridos. O papel da operação de Charqueadas nessa evolução da indústria é estratégico. Foi também pensando nisso que inovamos na busca de solução para as plataformas, que se tornariam sucatas sem destino, e poluidoras", aponta o CEO da Gerdau, Gustavo Werneck. A multinacional é responsável direta por Charqueadas ter o quarto maior VAB Industrial entre as regiões Sul, Centro-Sul, Campanha e Fronteira, de R$ 778,2 milhões, e responsável por 100% das exportações do município entre janeiro e juho deste ano. No último ano, a empresa encerrou um investimento de R$ 250 milhões na modernização dos processos de produção do aço que abastece a indústria automobilística nacional.

CEO da Gerdau vê aprendizado em processo de desmanche em Rio Grande

CEO da Gerdau, Gustavo Werneck destaca que uso de sucata reciclada permite produção de aço mais limpa TÂNIA MEINERZ/JC

A parceria com a Ecovix abre nova oportunidade para a Gerdau, inédita, em Rio Grande. "Não é simplesmente uma estrutura a ser desmanchada, são navios que, além do metal, têm fluidos, óleos e produtos que precisam ser descartados ou aproveitados de maneira adequada, sem gerar dano ambiental. Tem sido um aprendizado para criarmos processos absolutamente seguros, mas é algo ainda novo", diz Werneck. Segundo o CEO da Gerdau, Rio Grande, por ter um estaleiro já preparado para receber uma estrutura deste porte, é um dos locais mais adequados do País para essa operação. De acordo com o diretor da Ecovix, Ricardo Ávila, do ponto de vista econômico, a operação de desmonte não será o carro-chefe do estaleiro, mas, sendo executada, deixará o aprendizado desta nova tarefa como legado a futuras atividades na construção naval em Rio Grande. "A desmontagem, por si, já é um projeto sustentável. É verde por natureza, com metas bem definidas, inclusive, de ESG a serem cumpridas por nós. Mas a nossa operação tem ganhado muito em relação a cortes mais eficazes, com economia de energia e desenvolvimento de ferramentas mais eficazes, e também no transporte dessa carga, que permitem o reuso de 100% do material desmontado. Esse projeto, sem dúvida, marca uma forma de nos adaptarmos a essa realidade de redução da pegada de carbono em cada atividade. Reforça mais ainda o papel de vanguarda das empresas da região", aponta Ávila.

Trabalho é esperança para o polo naval