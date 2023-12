Plataforma P-32 chega ao Estaleiro Rio Grande

A plataforma P-32 chegou ontem ao Estaleiro Rio Grande, onde será desmantelada ao longo dos próximos 12 meses. A informação foi divulgada por nota da Ecovix, proprietária do estaleiro gaúcho. A embarcação, que fazia parte do sistema de produção da Petrobras e foi arrematada em leilão pela produtora de aço Gerdau em julho, é a maior unidade marítima a passar por esse processo no Brasil, em um novo modelo de destinação sustentável da petrolífera.

A operação para a chegada a P-32 foi bastante complexa, envolvendo mais de 50 profissionais, entre pessoas a bordo da embarcação, dos navios de praticagem e equipes em solo. Foram necessários mais de dois meses de preparação para realizar a movimentação, que contou com a participação da Portos RS, da Marinha do Brasil e da Praticagem da Barra.

Conforme o diretor operacional da Ecovix, Ricardo Ávila, trata-se de um trabalho extremamente complexo, pois a plataforma pesa mais de 40 mil toneladas. A P-32 ocupará boa parte do dique seco do local, que é o maior da América Latina. Durante os próximos 30 dias, a unidade começará a ser preparada para o início efetivo do corte das estruturas, que acontecerá com o dique vazio.

A P-32 é a primeira unidade da Petrobras a seguir o novo modelo de reciclagem sustentável de plataformas da empresa, que acompanha todas as etapas do trabalho, desde o recebimento até a destinação final dos resíduos. De acordo com o diretor de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras, Carlos Travassos, esse modelo reforça o compromisso internacional da empresa com a sustentabilidade e a transição energética justa.

A plataforma foi adquirida em leilão pela Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, que contratou a Ecovix para o desmantelamento. Na parceria estabelecida, a desmontagem das estruturas ocorrerá no estaleiro. Na sequência, a Gerdau utilizará a sucata metálica gerada como matéria-prima para produção de aço em sua unidade de Charqueadas. Outros materiais serão enviados para descarte seguro e correto, com praticamente 100% da unidade sendo reciclada.

A Gerdau é a maior recicladora de sucata metálica da América Latina, transformando mais de 11 milhões de toneladas do material em aço anualmente, e cerca de 71% do aço produzido pela companhia é proveniente de reciclagem. O diretor de matéria-prima e florestas da Gerdau, Carlos Vieira, ressalta que o aço é um item infinitamente e 100% reciclável.