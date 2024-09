Presidente do JC destaca papel estratégico de Rio Grande para o Estado

Na abertura do terceiro painel do Mapa Econômico do RS, realizado na Câmara só Comércio de Rio Grande, no começo da noite desta terça-feira (17), o presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero destacou a importância estratégica de Rio Grande para o desenvolvimento econômico da região e de todo o Estado."Estão aqui megaprojetos, especialmente na área da energia, que podem transformar a economia gaúcha. Fica aqui o Porto que garante o incremento fundamental ao PIB gaúcho. E em um momento de retomada da economia do Rio Grande do Sul, o Mapa tem a missão de seguir o desafio proposto pelo Jornal do Comércio de dar visibilidade às boas iniciativas que surgem e são oportunidades aqui na região”, afirmou Tumelero.Nesta terceira etapa do Mapa Econômico, Rio Grande foi o palco para a discussão dos desafios e oportunidades para a economia nas regiões Sul, Centro-Sul, Campanha e Fronteira Oeste. "Nossa ideia com este projeto é darmos voz a todas as comunidades. Está no interior a maior parte do PIB do Rio Grande do Sul", valoriza o dirigente do JC.