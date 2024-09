BRDE reforça o fomento na retomada da economia da Região Sul do Estado

"Momentos como o que vivemos neste ano no Estado mostram o quanto o fomento, especialmente aos pequenos negócios, é importante para toda a economia regional." A avaliação é do gerente do Escritório Regional do BRDE na Região Sul do Estado, Alexandre Pacheco Ness.Ele foi um dos participantes do terceiro painel do Mapa Econômico do RS em 2024, na Câmara do Comércio de Rio Grande nesta terça-feira, 17 de setembro. Nesta região, de acordo com Ness, 50% dos recursos destinados pelo banco são direcionados à produção rural.Este e outros setores da economia em municípios com situação de calamidade decretada com as cheias terão a partir de agora uma nova linha de crédito, desenvolvida em parceria entre o BRDE e o BID, detalhada pelo diretor no evento do começo da noite desta terça."Temos agora o Avante Rio Grande, que disponibiliza R$ 250 milhões para fomento, com limite de R$ 1 milhão por empreendimento, a partir de cooperativas de crédito", diz o diretor.Por este novo programa, o tomador do crédito tem cinco anos de prazo, contando com 12 meses de carência e juro fixo de 10% ao ano. O fomento já está em operação.