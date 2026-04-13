Para empresas do setor metalmecânico, acordo Mercosul-UE é oportunidade para renovar parque industrial

Se o mercado europeu se apresenta, com o avanço do novo acordo comercial entre Mercosul e UE, como uma oportunidade aos produtos industriais da Serra, onde está o maior pólo metalmecânico do Rio Grande do Sul, o setor também vê nesta abertura uma oportunidade de modernizar a sua produção com ganhos de competitividade.

"Especialmente no segmento de maquinário e ferramentaria, abre-se uma possibilidade de ganhos em uma via dupla, tanto para a abertura de mercados para produtos que saem prontos daqui, quanto para a modernização dos nossos parques industriais", aponta o presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs), Paulo Joel Scopel.

A estimativa é de que, mesmo sendo a principal concentração industrial do setor no Rio Grande do Sul, a região tenha seus parques industriais com média de 28 anos no tempo de uso do maquinário. A Europa é origem de equipamentos de referência tecnológica para segmentos como fabricação de máquinas agrícolas, domésticas e de transformação de bens.

"Hoje, além do custo, com uma máquina de 100 mil euros chegando aqui a 150 mil euros, na produção, perdemos em velocidade em relação a concorrentes de outros lugares, por exemplo, e que têm acesso a maquinário mais moderno e com cargas tributárias reduzidas. Boa parte da modernização dos parques industriais tem origem asiática, que tem evoluído muito, mas as europeias, especialmente em usinagem, são de ponta", explica Scopel.

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A partir das primeiras informações sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, a perspectiva do Simecs é de que haja uma redução de pelo menos 20% no custo de máquinas e equipamentos, que poderão refletir em até 25% de ganhos finais na produção.

Ainda sem este novo cenário, hoje a produção metalmecânica é responsável pelos maiores volumes de exportações de cinco dos dez principais municípios exportadores da macrorregião Serra. Em Caxias do Sul – 8º maior município exportador do Estado em 2025 – , houve crescimento de 20,3% nas vendas ao Exterior em relação a 2024, com 51,8% das exportações entre carrocerias, reboques e peças para veículos. Em Montenegro, no Vale do Caí – 13º exportador do RS – , 55,1% das exportações foram de tratores e automóveis, enquanto em Farroupilha e Carlos Barbosa, com atuação predominante da Tramontina, as exportações de artefatos domésticos e ferramentas são as principais.