Perdas logísticas desafiam a economia da macrorregião da Serra gaúcha

Mesmo com o segundo maior PIB do Rio Grande do Sul e no centro do maior polo metalmecânico do Estado, Caxias do Sul e a Serra Gaúcha vivem, nos últimos anos, o desafio da perda de competitividade, em boa parte, como consequência dos problemas logísticos da região. No segmento de ferramentaria, que já teve a cidade como o principal centro produtor do País, a principal concorrência está na região de Joinville, em Santa Catarina. E o comparativo para receber matérias-primas e escoar a produção é preocupante.

"Somente em relação àquela região catarinense, hoje estamos enfrentando uma perda de 30% em poder competitivo. Não bastasse a maior proximidade com São Paulo, todos os ramais logísticos deles, hoje, têm vantagem em relação à Serra. Enquanto não tivermos estradas adequadas, vamos continuar com dificuldades para chegar ao centro do país e às exportações", explica Paulo Joel Scopel, presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs).

Scopel é CEO da Inova Indústria de Matrizes, que atua no segmento de ferramentaria, e exemplifica o tamanho do gargalo para a indústria da região: "Toda a BR-101 tem pista dupla, por exemplo, mas na Rota do Sol (RSC-453/ERS-486), que é a nossa principal ligação com essa faixa litorânea, não tem pista duplicada. Se fosse, o custo do transporte seria muito mais econômico e ágil. E temos ainda a dificuldade do caminho até Porto Alegre, também com boa parte do trajeto não duplicado".

De acordo com o diretor-presidente da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), Ricardo Peres, o fluxo entre as rodovias do eixo da Serra e Vale do Caí não tem acompanhado o ritmo do PIB da região, registrando em 2025 movimentação estável e com leve redução. Foram 5 milhões de veículos comerciais cruzando os pontos de free flow no bloco de rodovias, uma média 416,6 mil cruzando todos os postos por mês (considera medidas dos 6 pontos, em alguns casos, o mesmo veículo cruza mais de um deles), representando uma queda de 10% em relação à média mensal de 2024. Em 2025, os veículos comerciais representaram 26,5% do fluxo, em 2024, era 27,7% neste pólo rodoviário.

A tendência é de que, sem novas soluções rodoviárias, o problema para escoar cargas seja agravado a partir do momento em que, finalmente, o Aeroporto de Vila Oliva terá as suas obras iniciadas e o Porto do Meridional, em Arroio do Sal, também avança em seu projeto. Neste ano, o Governo do Estado investe, por meio do Funrigs, R$ 390 milhões na recuperação da atual estrutura da Rota do Sol. O primeiro trecho, entre Tainhas e Terra de Areia, teve ordem de início assinada em janeiro, com aporte de R$ 134 milhões.

Apesar de melhorar a infraestrutura, o investimento não representará mudanças logísticas no principal eixo rodoviário entre o polo industrial da Serra, o futuro aeroporto e o futuro porto. Paralelamente, no ano passado o Centro das Indústrias de Caxias do Sul (CIC Caxias) levou adiante a proposta de custear e doar ao Estado um estudo estimado em R$ 5 milhões para uma modelagem de concessão da Rota do Sol e possível projeto para duplicação da estrada.

"A Rota do Sol é uma artéria de cargas, e isso vai se ampliar com o porto e o aeroporto. Não é mais uma rodovia de passeio, mas de transporte logístico, e precisamos estar atentos a isso", diz o presidente do CIC Caxias, Celestino Loro.