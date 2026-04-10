Raio-X da aviação na Serra gaúcha: quais os projetos de aeroportos e aeródromos da região

A aviação regional na Serra Gaúcha opera hoje em múltiplas camadas: aeroportos com voos comerciais regulares, aeródromos voltados à aviação executiva e formação de pilotos, além de projetos estruturantes que prometem reposicionar o papel da região no mapa logístico do Rio Grande do Sul.

A experiência durante as enchentes de 2024 evidenciou a importância estratégica dessa malha – tanto para o transporte de passageiros quanto para operações emergenciais e logística de insumos. Apesar dos avanços, limitações regulatórias, estruturais e de escala ainda restringem a expansão. Ao mesmo tempo, investimentos públicos e articulações com a iniciativa privada indicam um movimento consistente de fortalecimento da aviação regional como vetor de competitividade, turismo e desenvolvimento econômico.

Mesmo com diferentes níveis de maturidade, a malha aérea da Serra Gaúcha evidencia um padrão: infraestrutura existente, demanda potencial e gargalos regulatórios e estruturais. Entre operações consolidadas, projetos em andamento e aeródromos em fase de qualificação, a aviação regional se consolida como um dos eixos estratégicos para o desenvolvimento econômico do interior do Estado.

Caxias do Sul – o principal hub regional da Serra

Principal porta de entrada aérea da Serra Gaúcha, o Aeroporto Regional Hugo Cantergiani consolidou-se como o segundo mais movimentado do Rio Grande do Sul em número de passageiros e um dos principais ativos logísticos do interior do Estado. A relevância do terminal ficou ainda mais evidente durante as enchentes de 2024, quando assumiu papel central no recebimento e distribuição de ajuda humanitária, medicamentos e equipamentos, além de operações médicas.

Com voos regulares operados pela, Gol e Azul, o aeroporto atende tanto à demanda corporativa quanto ao turismo regional, permitindo conexões rápidas com grandes centros como São Paulo. Essa conectividade tem impacto direto na competitividade das empresas da Serra, reduzindo tempo de deslocamento e ampliando oportunidades de negócios.

Apesar da estrutura consolidada, o aeroporto opera sob restrições regulatórias da ANAC que limitam o número de movimentos semanais. A localização em área urbana também impõe barreiras físicas à expansão. Ainda assim, o município vem investindo em melhorias como recapeamento da pista, implantação de sistemas de auxílio à navegação e reforço na segurança operacional, buscando ampliar gradualmente a capacidade do terminal.

Ficha técnica

Tipo: aeroporto regional público

Pista: 1.670 m x 30 m | asfalto

Operação: IFR | diurna e noturna

Capacidade: aeronaves comerciais de médio porte

Movimentação: 3 voos regulares diários

Função: passageiros, cargas e apoio emergencial

Status: operacional (com restrições regulatórias)

Projetos: adequações para ampliação de capacidade e rotas

Gestão: Prefeitura de Caxias do Sul

Vila Oliva – o futuro da aviação na Serra

Planejado para ser o principal aeroporto regional da Serra Gaúcha, o projeto de Vila Oliva representa uma mudança estrutural na infraestrutura aérea do interior do Estado. Diferente do atual aeroporto urbano, o novo sítio aeroportuário foi concebido para permitir expansão, operação de aeronaves maiores e desenvolvimento logístico em escala regional.

A primeira fase da obra – que inclui pista, taxiways e estruturas operacionais básicas – está em processo de licitação, com investimento estimado em cerca de R$147 milhões via recursos federais. A execução deve ocorrer ao longo de 36 meses após a ordem de início.

O projeto prevê, no longo prazo, capacidade para movimentar milhões de passageiros e operar cargas em maior escala, reduzindo a dependência logística de Porto Alegre e de aeroportos de Santa Catarina. A futura concessão à iniciativa privada deve definir o modelo de operação.

Ficha técnica

Tipo: aeroporto regional (greenfield — novo)

Pista: (prevista) superior a 2.000 m

Operação: projetada para IFR | diurna e noturna

Capacidade: aeronaves comerciais de maior porte

Movimentação: projeção de até 2 milhões de passageiros/ano

Função: passageiros e cargas

Status: em licitação (1ª fase)

Projetos: implantação completa do complexo aeroportuário

Gestão: futura concessão (a definir)

Canela – a aposta no turismo e na aviação executiva

O Aeroporto de Canela entrou definitivamente na agenda econômica da Região das Hortênsias após a Infraero assumir sua gestão em 2024 e iniciar um ciclo de investimentos para viabilizar a retomada de voos regulares. Com cerca de R$20 milhões já aplicados, o terminal passou por requalificação completa da pista, ampliação estrutural e instalação de sistemas de auxílio à navegação.

Hoje, o aeroporto está operacional do ponto de vista técnico, mas ainda depende da entrada de companhias aéreas e da construção de um terminal de passageiros para iniciar operações comerciais regulares. A expectativa é de que o equipamento amplie significativamente a conectividade turística da região, reduzindo a dependência do acesso rodoviário.

Para o setor produtivo e turístico, o aeroporto é visto como peça-chave para atrair visitantes de maior renda e ampliar a presença de turistas internacionais, especialmente diante da força econômica do turismo local.

Ficha técnica

Tipo: aeroporto regional

Pista: 1.200 m x 30 m | asfalto

Operação: VFR (em transição para IFR) | diurna

Capacidade: aeronaves regionais

Movimentação: sem voos regulares atualmente

Função: turismo, executivo e potencial comercial

Status: operacional (aguardando voos comerciais)

Projetos: terminal de passageiros e ampliação operacional

Gestão: Infraero

Bento Gonçalves – estrutura pronta à espera de homologação

O aeródromo de Bento Gonçalves avança para se consolidar como um ativo estratégico para a economia local e regional. Com infraestrutura praticamente concluída, o terminal aguarda as etapas finais de homologação para ampliar sua operação.

A estrutura já atende à aviação executiva e tem forte conexão com o turismo de negócios e o enoturismo – pilares econômicos do município. A demanda por voos tende a crescer especialmente em períodos de grandes eventos, quando a mobilidade aérea se torna diferencial competitivo.

Durante as enchentes de 2024, o aeródromo demonstrou sua importância ao atuar como base de operações de resgate, com dezenas de aeronaves mobilizadas. O desafio agora é avançar nas etapas regulatórias e integrar o equipamento a uma estratégia logística mais ampla.

Ficha técnica

Tipo: aeródromo público

Pista: 1.260 m x 30 m | asfalto

Operação: VFR diurno

Capacidade: até 15 toneladas

Movimentação: aviação executiva e geral

Função: turismo, negócios e apoio emergencial

Status: em fase final de homologação

Projetos: terminal de passageiros e ampliação operacional

Gestão: Prefeitura de Bento Gonçalves

Nova Prata – infraestrutura pronta para expansão operacional

Com atuação consolidada na aviação executiva e aeromédica, o aeródromo de Nova Prata cumpre papel relevante na mobilidade regional e no suporte à saúde. A estrutura atende empresários, indústrias e serviços médicos, conectando o município a centros de maior complexidade.

Apesar da operação regular, o aeródromo ainda busca ampliar sua escala. Projetos como a implantação de balizamento noturno e a expansão da pista visam aumentar a capacidade operacional e viabilizar, no futuro, voos comerciais regionais.

A experiência durante as enchentes reforçou sua utilidade logística, com transporte de insumos hospitalares e apoio emergencial.

Ficha técnica

Tipo: aeródromo municipal

Pista: 1.100 m x 18 m | asfalto

Operação: VFR diurno

Capacidade: aeronaves de pequeno porte

Movimentação: cerca de 20 operações/mês

Função: executivo, aeromédico e apoio logístico

Status: operacional

Projetos: balizamento noturno e ampliação de pista

Gestão: Prefeitura de Nova Prata

Veranópolis – formação de pilotos e aviação regional ativa

Com forte tradição na formação de pilotos, o aeródromo de Veranópolis é operado pelo aeroclube local e mantém fluxo constante de voos de instrução, além de atender à aviação executiva e serviços essenciais. A escola de aviação é um dos pilares da operação e contribui para a formação de profissionais que atuam em todo o país.

A estrutura, no entanto, possui limitações operacionais importantes. A ausência de balizamento noturno restringe as atividades ao período diurno, enquanto a falta de instrumentos de navegação impede operações em condições meteorológicas adversas.

Mesmo com restrições e sem possibilidade de expansão significativa devido ao relevo, o aeródromo segue sendo um ativo relevante para a economia local, especialmente pela agilidade que proporciona a empresas e serviços de emergência.

Ficha técnica