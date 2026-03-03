Estado anuncia mudanças na concessão do Bloco 2 e leilão será adiado

O governador Eduardo Leite apresentou, na manhã desta terça-feira (3), no Palácio Piratini, a atualização na concessão do Bloco 2 de rodovias. Ele afirma que serão feitas alterações na concessão após a avaliação do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e o leilão, que estava previsto para o dia 13 de março, será adiado e ficará entre maio e junho, conforme a previsão do governador. Dentre os pontos avaliados pelo TCE, estão a necessidade de revisão dos investimentos previstos e do cronograma dos aportes.Leite salienta que não há irregularidades, e sim a importância de esclarecer todas as etapas da metodologia. “O governo poderia firmar sua posição e manter a data do leilão. Mas optamos por deixar o processo mais transparente”, declara, e completa que “não há hipótese de o Estado não fazer essas concessões”. O Piratini pretende realizar a assinatura do contrato com a concessionária que vencer o leilão em outubro.