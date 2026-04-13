Queijo serrano é vitrine da economia gaúcha e busca novos mercados

Entre aqueles produtos que só podem ser encontrados na macrorregião Serra e que, por consequência, podem fazer a diferença ao agregar valor à economia local, está o reconhecimento histórico a produção do queijo serrano, típico dos Campos de Cima da Serra e também da Serra Catarinense. É o primeiro queijo reconhecido pelo terroir da região e a cultura da produção a receber a Denominação de Origem no Brasil.

De acordo com a EMATER/RS, que assessora tecnicamente os produtores locais, hoje são 20 queijarias com o produto certificado. O objetivo é chegar a 25 até o final do ano. E pode ser considerado um movimento, mesmo que iniciado há 20 anos, ainda incipiente quando considerado o potencial. A estimativa é de que entre os dois estados sejam até 1,8 mil pessoas envolvidas, com pequenas queijarias, nessa produção.

"É um trabalho de conscientização deste produtor para as vantagens em termos de rendimentos. A certificação tem garantido, por exemplo, a sucessão familiar no campo. Hoje esse queijo está em feiras em todos os lugares. E se antes era um queijo vendido, em média, a US$ 2 o quilo, com a certificação, chega a até US$, 10, com uma média entre US$ 6 e US$ 8 por quilo", aponta o assistente técnico regional da Emater Serra, João da Luz, que participa do trabalho de reconhecimento do queijo serrano desde o seu início, em conjunto com a Epagri, em Santa Catarina.

Reconhecido pelo IPHAE como patrimônio cultural imaterial do Rio Grande do Sul, e pelo INPI como uma Indicação Geográfica, este queijo tem a sua produção de maneira única. As vacas que geram a matéria-prima não podem ser alimentadas com silagem, e sim com o pasto único dos campos nativos de cima da serra. E não são vacas leiteiras, mas de corte. A receita de preparo do queijo é preservada há mais de 200 anos.

"Estamos trabalhando na manutenção das tradições de produção. É um queijo que, se for produzido em outro lugar, mesmo usando as mesmas vacas, será diferente. O que temos feito em termos de aprimoramento técnico para a produção permanente das queijarias é o estudo de espécies forrageiras naturais e raras no mundo, que garantem essa característica final no queijo", diz.

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Em média, cada queijaria consegue produzir de 10 a 15 quilos por dia, totalizando, entre as já certificadas, 300 quilos de queijo serrano diários. Uma quantidade ainda pequena e, naturalmente, não voltada à produção industrial em alta rotatividade. No entanto, é um produto, sim, encarado como potencial vitrine à economia local.

A maior parte das queijarias gaúchas certificadas fica entre São José dos Ausentes e Jaquirana. Este ano, a primeira de Cambará do Sul recebeu seu certificado. Já há vendas representativas para butiques de queijos em São Paulo, por exemplo. E isso tem aberto o paladar e o mercado fora do Rio Grande do Sul para este queijo. No caso de algumas queijarias, até 80% das vendas já são feitas além do Mampituba.