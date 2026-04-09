Sucos de uva da Serra podem ganhar protagonismo com acordo Mercosul-UE

acordo entre Mercosul e União Europeia a produção de sucos é o destino do maior volume de uvas processadas. Na janela de oportunidades para as vinícolas da Serra Gaúcha a partir do, os sucos de uva podem ganhar maior protagonismo. Mesmo com menor valor de mercado do que os vinhos finos e espumantes,

Na Cooperativa Vinícola Aurora, por exemplo, 70% das uvas recebidas são transformadas em suco integral. Conforme o Sistema de Declarações Vinícolas (Sisdevin) do Governo do Estado, em 2025 foram produzidos 91,2 milhões de litros de sucos e polpa de uva no Rio Grande do Sul, sendo 20,6 milhões de litros somente em Bento Gonçalves.

"Temos aqui um diferencial muito importante em relação aos europeus, que é o cultivo da uva híbrida americana, que só existe no novo mundo, e a diferença de qualidade para os sucos em relação às viníferas é gigantesca. Hoje o suco, tanto integral quanto concentrado, já é exportado, mas em volume muito pequeno e para nichos específicos, por exemplo, nos Estados Unidos, Armênia e Reino Unido", aponta Alexandre Angonezi, da Cooperativa Vinícola Garibaldi.

Angonezi salienta ainda a possibilidade de fortalecer cadeias completas de produção especializadas nos sucos. No caso da Garibaldi, enquanto os sucos integrais são produzidos na sua planta industrial, há uma união com outras três cooperativas – Nova Aliança, São João e Pradense –, a Cenecoop Serra, para processar o suco concentrado em Farroupilha. Foi a partir do município que US$ 651,7 mil foram exportados em sucos e sumos de fruta em 2025, uma alta de quase 40% em relação ao ano anterior.